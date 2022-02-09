人民网里约热内卢2月8日电 （记者吴杰）春节期间，作为哥伦比亚虎年“欢乐春节”中国文化月的精彩活动之一，多媒体交响乐《良渚》两次登上哥伦比亚首都波哥大电视台，让当地15万观众体会到中华文明的源远流长、艺术与科技的水乳交融。

多媒体交响乐《良渚》演出剧照。中国驻哥伦比亚大使馆供图

良渚古城遗址是被联合国教科文组织认定的世界文化遗产。多媒体交响乐《良渚》由浙江交响乐团与上海音乐学院贺绿汀中国音乐高等研究院音乐戏剧研发中心联合出品，通过丰富的想象，运用多样的作曲与配器技法，将文化遗产音乐化，音乐主题影像化，考古叙述艺术化，描绘了良渚先民的生活方式与社会形态，向观众生动讲述了5000年前的中国故事。

哥伦比亚虎年“欢乐春节”中国文化月活动由中国文旅部、中国驻哥伦比亚使馆、浙江省文旅厅与哥伦比亚文化部、波哥大市政府、国家电视台、波哥大电视台等单位共同举办。哥伦比亚各界民众盛赞中国文化舞台艺术唯美动人、直击人心，活动为两国人民相互认知和友好交流提供了多彩舞台，有力推动了中国当代艺术精品走向世界。

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