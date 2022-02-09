新华社东京2月8日电（记者华义）日本政府8日指示福岛县暂停上市销售于该县近海捕获的许氏平鲉，原因是这种海鱼被检测出辐射超标。

据日本厚生劳动省8日发布的消息，截至7日的检测结果显示，福岛县近海捕获的许氏平鲉所含放射性铯活度达到每千克1400贝克勒尔，远远超过每千克100贝克勒尔的日本食品卫生标准。日本政府原子能灾害对策本部根据本国《原子能灾害对策特别措施法》，于8日指示福岛县暂停上市销售在该县近海捕获的许氏平鲉，并要求福岛县持续监测这种海鱼的受辐射水平。

福岛县近海捕获的许氏平鲉在2021年2月和4月曾出现放射性物质超标情况，一度被暂停上市销售。去年12月该停售限制取消。

据日本共同社日前报道，东京电力公司福岛第一核电站事故后，日本政府最多曾暂停福岛县附近海域的44种海产品上市销售，尔后这些限制措施陆续全部取消。

2011年“3·11”大地震导致福岛第一核电站堆芯熔毁、放射性物质外泄，持续冷却堆芯的作业以及雨水、地下水流入反应堆设施产生了大量核污水，并在不断增加。

去年4月，日本政府决定将福岛第一核电站上百万吨核污水经过滤并稀释后排入大海，排放将于约2年后开始。此举在日本国内和周边国家引发担忧，观察人士呼吁日方在与周边国家充分协商的基础上慎重做出决策。

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