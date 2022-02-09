新华社北京2月8日电 综合新华社驻外记者报道：南非卫生产品监管局7日表示，中国国药集团的新冠疫苗已获批在该国正式使用。另据泰国食品和药品监督管理局日前公告，已批准将中国科兴与国药新冠疫苗接种范围扩大至6岁及以上人群。

南非卫生产品监管局7日说，中国国药新冠疫苗已获批准在南非正式使用，用于18岁及以上人群接种。南非是非洲新冠疫情最严重的国家。去年7月，中国科兴公司生产的新冠疫苗在南非获准紧急使用。

据南非国家传染病研究所数据，截至2月7日，南非累计新冠确诊病例3625190例，累计死亡96021例；该国约1661万成年人完成了新冠疫苗全程接种，约占其成年人口总数的41.74%。

中国驻南非大使馆8日对国药新冠疫苗在南非通过注册表示欢迎。使馆在当天发布的声明中说，在国际社会共同努力下，全球抗疫已经取得重要进展，但疫情反复延宕，病毒变异增多，传播速度加快，给各国人民生命安全带来严重威胁。中国驻南非大使馆将继续积极践行有关中国疫苗成为全球公共产品的庄严承诺，全力协助南非和非洲人民抗击并最终战胜疫情。

据泰国食品和药品监督管理局日前发布的公告，中国科兴和国药新冠疫苗于2021年分别获准紧急用于泰国18岁及以上人群接种。该局去年底开始审核将科兴和国药新冠疫苗接种范围扩大的申请。在综合评估这两款疫苗的质量、安全性和有效性之后，该局批准在6岁至17岁人群中接种这两款疫苗。（参与记者：荆晶、任芊）

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