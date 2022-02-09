新华社哥本哈根2月8日电（记者林晶）由丹麦NEXT教育集团巴勒鲁普校区与中国昆明理工大学合办的巴勒鲁普校区孔子课堂、下属汉语水平考试考点以及孔子课堂网站8日在哥本哈根大区巴勒鲁普市正式揭牌和发布。

NEXT教育集团巴勒鲁普校区主任兼校长、孔子课堂丹方理事长拉斯姆斯·弗里蒙特在揭牌仪式上说，中国社会经济文化的发展使包括丹麦在内的许多国家的人对学习中文和中国文化的兴趣与需求与日俱增，希望新孔子课堂能使学生和当地社区对中文和中国文化增进了解，为未来丹中交往提供助力。

中国驻丹麦大使冯铁通过视频祝贺孔子课堂揭牌。他表示，语言是了解一个国家及其人民的关键，希望丹麦年轻人通过学习中文和中国文化打开新视野，成为中丹友谊的桥梁。

当日，来宾们参观了孔子课堂教室、资料室和网络汉语考试机房，欣赏了学生的剪纸和毛笔字作品等。

在中国农历春节欢快祥和的气氛中，来宾们与学生一起学包饺子，并品尝了自己制作的饺子和其他中国春节传统美食。

丹麦NEXT教育集团是丹麦最大的中等教育集团，在哥本哈根大区设有12个校区。丹麦巴勒鲁普校区孔子课堂于2021年1月经中国国际中文教育基金会授权设立，于2021年8月下旬启动筹备并试运行。

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