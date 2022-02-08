新华社北京2月8日电 2月8日，针对美国国会众议院通过“2022年美国竞争法案”，全国人大外事委员会发表声明。全文如下：

美国国会众议院近日通过的“2022年美国竞争法案”涉华内容充斥冷战思维和意识形态偏见，诋毁抹黑中国发展道路和内外政策，鼓吹对华战略竞争，借涉台、涉疆、涉港、涉藏等问题干涉中国内政。中国全国人大对此表示强烈不满和坚决反对。

该法案名为增强美国竞争力，实为遏制和打压中国的创新与发展，维护美国的全球霸权地位。美国如何提升自身竞争能力是美国自己的事情，处处将中国作为战略竞争对手的做法只会破坏中美互信，严重破坏中美在经贸、教育、科技等领域的合作，也必将损害美国自身利益。

法案相关涉台条款严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定。新疆、西藏、香港等事务纯属中国内政，不容任何外国干涉。对于任何企图干涉中国内政、损害中国利益的恶劣行径，中方必将予以坚决有力回击。

相互尊重、和平共处、合作共赢是新时期中美正确的相处之道。我们强烈敦促美国国会客观理性看待中国的发展，立即停止推进该法案，以实际行动维护两国关系的大局。

(责编：白宇、赵欣悦)