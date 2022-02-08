人民网北京2月8日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。实录如下：

《中国日报》记者：美方日前宣布，美特种部队在叙利亚清除“伊斯兰国”最高头目库莱希。据媒体报道，此次行动造成一些叙无辜平民死亡。中方对此有何评论？

赵立坚：中方密切关注这一事件。恐怖主义是国际社会的共同敌人，中方对此历来坚决反对，并积极参与国际反恐斗争。同时中方认为，反恐不应搞双重标准，要打击一切形式的恐怖主义。

NHK记者：关于日本福岛核事故后持续的日本食品进口限制问题。继去年新加坡、美国等国宣布取消进口限制后，今天台湾地区也宣布放开限制。发言人可否介绍中国大陆对限制进口日本食品的立场？你对台湾地区宣布放宽限制有何看法？

赵立坚：2011年3月福岛核电站核泄漏事故后，为防范受到放射性污染的日本食品输往大陆，中方对日本进口食品采取强化监管措施，并持续开展对日本食品放射性污染风险的评估，防范不符合要求的食品输入，以保障人民生命和健康安全。

民进党当局在事关台湾同胞生命和健康安全问题上的所作所为，相信广大台湾同胞的眼睛是雪亮的。

湖北广播电视台记者：据报道，7日，欧盟宣布第八轮伊核全面协议恢复履约谈判将于8日恢复。伊朗外交部发言人称，解除对伊制裁以及伊从中受益是伊方在谈判中的红线。如美方带着政治决断和具体议程重回谈判，协议可能很快达成。美国务院发言人称，能够解决各方核心关切的协议已近在咫尺。但如果未来几周未能达成协议，伊持续推进的核活动将迫使美无法重返全面协议。中方对此有何评论？

赵立坚：当前，伊核全面协议恢复履约谈判进入关键阶段。中方赞同各方应增强紧迫感，充分体现善意和灵活，推动尽快达成协议。同时，我们认为，人为设置谈判时限不具建设性，各方要保持必要耐心，妥善解决分歧，为谈判创造良好条件。

作为伊核危机的始作俑者，美方应彻底纠正对伊“极限施压”的错误政策，全面解除所有对伊朗及第三方的非法制裁。伊方则在此基础上恢复全面履约。中方将继续建设性参与谈判，同有关各方共同努力，推动全面协议早日重返正轨。

东方卫视记者：这几天，美国运动员特莎·莫德因北京冬奥会开幕式志愿者“欢迎来中国”的热情感动落泪的视频在社交媒体上刷屏。发言人对此有何评论？

赵立坚：我看到了特莎·莫德的视频。她说那的确是她人生中最难忘的瞬间。她发自内心的深情讲述同样感染了我。我还注意到，莫德提到的那位志愿者还给她回信，祝愿她“在黄土地刷新成绩”，邀请她今后再来中国。大量中国网友纷纷给莫德留言，送出暖心祝福。

北京冬奥会开幕以来，已有很多这样传递温暖、友爱、团结的小故事。很多运动员说，他们非常享受和感谢在中国遇到的一切，每天最喜欢做的事就是数一数会遇到多少志愿者微笑着向自己招手。让我们再次为这些志愿者点赞！为他们鼓掌！此处应该有掌声吧？（台下记者纷纷鼓掌）我觉得这些志愿者真是太棒了！我们还看到，很多运动员和记者在社交媒体上发布短视频或撰写文章，称赞冬奥村的房间设施充满科技感，餐厅、食堂里机器人炒菜上菜，中国美食健康又丰富。

正如网友热评的那样：所有的爱因为北京冬奥会而相聚。本届冬奥会，共有91个国家和地区的近3000名运动员相聚“双奥之城”，在五环旗下同场竞技，共享体育运动带来的欢乐与激情。近70个国家和国际组织约170位官方代表——这里指副部级以上的政府代表，这其中还包括31位国家元首、政府首脑、重要王室成员和国际组织负责人，他们不远万里来华共襄盛举，为冬奥健儿加油喝彩。各国运动员不仅在赛场上诠释“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克格言，还在赛场外的一次次交流互动中消弭隔阂、增进友谊。我想，这就是奥林匹克运动的魅力所在。让我们衷心祝愿各国运动员在赛场上绽放风采、超越自我、圆梦北京！

深圳卫视记者：据报道，立陶宛外长兰茨贝尔吉斯正在访问澳大利亚。他在访问前接受采访称，此访主要议题是立澳如何互助，应对中国胁迫和贸易制裁。兰茨贝尔吉斯10日还将在澳战略政策研究所（ASPI）发表题为“基于规则的世界秩序遭受攻击：以乌克兰及台湾为例”演讲。中方对此有何评论？

赵立坚：中立关系出现问题，是非曲直十分清楚。中方为维护自身正当权益和国际公理作出正当反应，完全合理合法。中方一贯按世贸组织规则行事，所谓中国“胁迫”立陶宛的说法纯属无中生有。立陶宛应正视客观事实，纠正自身错误，回到坚持一个中国的正确轨道上来。立陶宛应停止混淆是非、恶意炒作，更不要妄图拉拢其他国家联合反华。

路透社记者：美国通过了对台湾价值1亿美元的军售计划。中方对此有何回应？

赵立坚：美国向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定特别是“八·一七”公报规定，严重损害中国主权和安全利益，严重损害中美关系和台海和平稳定。中方对此坚决反对，予以强烈谴责。

中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即撤销上述对台军售计划，停止售台武器和美台军事联系。中方必将采取正当有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。

路透社记者追问：请问中方将采取哪些具体措施？

赵立坚：请大家拭目以待。

俄新社记者：昨天有媒体报道称，乌克兰要求美国在乌领土部署“萨德”反导系统。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道。我们希望各方保持冷静克制，不要做激化矛盾、刺激紧张局势的事。

共同社记者：在中国和阿根廷发表联合声明后，英国外交大臣特拉斯在社交媒体上表示，中国必须尊重“福克兰群岛”的主权。有评论认为，中方的表态跟英国不派政府官员出席北京冬奥会有关系。中方对此有何评论？

赵立坚：我想强调的是，中国在马尔维纳斯群岛问题上的立场是一贯的、明确的，没有任何变化。我们坚定支持阿根廷对马尔维纳斯群岛主权的正当要求。中方始终主张根据《联合国宪章》的宗旨和原则，通过和平谈判解决国与国之间的领土争端。英国作为联合国安理会常任理事国，应在遵守《联合国宪章》精神和联合国决议方面作出表率。

法新社记者：沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼原本是出席北京冬奥会开幕式的嘉宾，却没有成行。你能否介绍原因？

赵立坚：你很细心。沙特王储穆罕默德原本确认来华出席北京冬奥会开幕式。我们也发布了消息。后来临时由于日程安排原因，他未能成行。穆罕默德王储本人祝愿北京冬奥会取得圆满成功。

印度广播公司记者：中方近日表示，将为蒙古、新加坡、巴基斯坦等国留学生返华复课提供便利。你能否透露中方何时将允许印度学生返华？在允许其他国家学生返华的情况下，有哪些因素阻碍了印度学生返华？

赵立坚：我可以告诉你的是，中国政府高度重视外国留学生返华问题，正在统筹考虑外国留学生返华复课事宜。我们愿意在确保防疫安全的前提下，积极构建健康、安全、有序的中外人员往来秩序。

(责编：苏缨翔、吴成良)