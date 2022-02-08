新华社北京2月8日电 题：“一起向未来”的力量不可阻挡

新华社记者郑汉根

北京冬奥会各项赛事正在如火如荼地进行。全球将目光投向北京，人们感受着冬奥赛事带来的欢乐和激情，也对中国在疫情挑战下仍如期并高水平举办冬奥会表达钦佩之情。北京冬奥会进展顺利，也是对国际上某些势力企图将体育政治化、煽动冲突对抗的有力反击。

《纽约时报》日前发表评论说，“2022年冬奥会对中国来说已经是胜利”。实际上，精彩纷呈的北京冬奥会，更是全世界一切爱好和平、追求团结合作和共同发展进步的人们的胜利。

来自91个国家和地区的近3000名运动员参加比赛，一些国家首次派团出席冬奥会。包括30多位国家元首、政府首脑、议长、重要王室成员和国际组织负责人在内，近70个国家、地区和国际组织的约170位官方代表出席盛会。他们的到来，带着对中国成功举办冬奥会的信心，也向世界表明，捍卫奥林匹克精神、“一起向未来”的力量不可阻挡。

“相信中国将以最高水平举办这一世界体育盛会”“北京冬奥会对于世界的重要性不言而喻”“全世界都听见了中方发出呼吁和平与团结的强劲信息”……俄罗斯总统普京、阿根廷总统费尔南德斯、摩纳哥元首阿尔贝二世亲王等外国政要用真挚的语言祝福北京冬奥会，高度肯定这一盛会对凝聚国际社会信心的重要意义。

当前的世界，新冠肺炎疫情阴霾仍在笼罩，各类全球性难题层出不穷。面对重重挑战，战胜困难的信心比金子还珍贵。北京冬奥会克服种种困难成功如期举行，激发了国际社会不惧风雨、战胜挑战的信心，承载着人们对重建疫情后美好世界的向往和期盼。

面对诸多挑战，国际社会携手同行至关重要。在国际上少数政治势力企图制造对抗的情况下，弥合分歧、加强交流的努力尤为可贵。国际大家庭共同参与冬奥会，在奥运精神的倡导下相互切磋、一起奋进，无疑有助于国际社会凝聚超越分歧、共同前行的力量。正如联合国秘书长古特雷斯所说，当前的世界需要一届成功的冬奥会，向世人发出明确信息，即任何国家、民族、宗教的人民都可以超越分歧，实现团结与合作。

作为新冠疫情以来首次如期举办的全球综合性体育盛会，北京冬奥会见证了言出必行的精神，彰显了风雨无阻的力量，体现了中国人坚持不懈促进全球团结合作、促进国际社会“一起向未来”的真诚。

“一起向未来”的感召穿越千山万水，凝聚和平团结的共识。在世界各地，都有热情的民众为北京冬奥会由衷祝福。俄罗斯退休军医弗拉基米尔·沃罗比约夫专门为北京冬奥会创作歌曲，为各国奥运健儿加油；在高187米的埃及开罗塔上，“北京冬奥会”“北京2022”等文字和图案向当地民众宣告盛会的到来……

不同的雪花汇聚北京，成为一朵人类共同的雪花。北京冬奥会开幕式上这一具有象征意义的暖人画面，生动描绘出了世界各国人民的普遍心声。分裂对抗没有出路，团结合作方是人心所向。在北京冬奥赛场上，不同肤色、种族、国家的运动员同场竞技，演绎相互尊重、平等交流的动人故事，也凝聚起世界各国一起迎风雨、一起向未来的更强大力量。

(责编：苏缨翔、杨牧)