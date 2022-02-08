人民网罗马2月8日电 （记者谢亚宏）人民网记者7日从中国铁路国际有限公司获悉，春节期间，在匈塞铁路塞尔维亚境内项目建设工地，上千名中塞建设者攻坚奋战，携手加速推进项目建设，为确保今年3月贝旧段、旧诺段和诺苏段诺维萨德站与贝—诺段同步开通配套工程项目按期开通而努力。

据介绍，匈塞铁路是中国—中东欧国家合作旗舰项目，也是中国铁路技术和装备与欧盟铁路互联互通技术规范的首次对接。在全体建设者攻坚奋战下，中国企业基于欧盟标准自主研发RBC系统与搭载欧洲厂商ETCS-2级ATP车载的机车顺利实现无线连接，目前ETCS-2动态测试进展顺利，匈塞铁路贝旧段即将进入通车运营。

匈塞铁路项目开工以来备受中塞两国领导人关注，这是一条多次被塞尔维亚总统武契奇点赞的铁路，他对中国铁路诚实守信和优质高效的工作作风给予了充分肯定，对将匈塞铁路塞尔维亚段建成中东欧地区最好的铁路充满信心。2022年1月21日上午10时30分，在武契奇总统亲自见证下，贝旧段巴塔基尼卡—旧帕佐瓦区间测试列车以200km/h的速度行驶，实现了塞尔维亚历史上第一次高速铁路运行。

中铁国际相关负责人介绍，春节期间，全体建设者只争朝夕，攻坚克难奋战在匈塞铁路建设现场，确保了贝旧段动态检测顺利完成，为项目开通打下了坚实的基础。诺苏段现场节日期间紧张有序推进路基、轨道和四电接口等工程施工，诺维萨德车站和贝—诺段同步开通配套工程项目也将于3月通车。

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