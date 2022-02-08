人民网首尔2月8日电 （记者马菲）中国驻韩国大使馆发言人8日就北京冬奥会开幕式涉中国朝鲜族服饰问题阐明立场。

发言人表示，我们注意到，近日韩国舆论关注中国朝鲜族代表穿着民族服饰出席北京冬奥会开幕式事，一些媒体因此臆测、抨击中国搞“文化工程”“文化掠夺”。中国网民特别是朝鲜族群众对此十分不满。一些韩国媒体也在询问我馆立场。

发言人指出，众所周知，中国是由 56 个民族组成的多民族国家。中国政府始终尊重和保障各民族的风俗习惯和合法权益。中国各民族代表身着民族服饰出席北京冬奥会这一国际体育盛事和国家重大活动，既是他们的心愿，更是他们的权利。中国朝鲜族和朝鲜半岛南北双方同宗同源，拥有包括服饰在内共同的传统文化。这些传统文化既是半岛的，也是中国朝鲜族的，所谓“文化工程”“文化掠夺”的说法完全站不住脚。中方尊重韩国的历史文化传统，希望韩方也能够尊重包括朝鲜族在内中国各民族人民的感情。

发言人表示，中韩两国作为友好近邻和国际奥林匹克事业的积极推动者，在体育领域保持密切交流合作。双方在平昌冬奥会、北京冬奥会筹办过程中，始终相互支持、相互声援，充分体现了两国友好合作关系和“更团结”的奥林匹克大家庭风范，助力两国关系不断发展。今年是中韩建交30周年和"中韩文化交流年"，希望双方共同努力，深化各领域合作，促进两国人民间友好感情，推动两国关系再上新台阶。

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