新华社北京2月8日电 题：习主席和中国朋友让“更团结”格言成为现实——专访摩纳哥元首阿尔贝二世亲王

新华社记者周杰 姬烨 董意行

前来出席北京2022年冬奥会的摩纳哥元首阿尔贝二世亲王在接受新华社记者专访时表示，习近平主席和中国朋友让“更团结”的奥林匹克新格言成为现实。

“北京冬奥会开幕式对‘更团结’的奥林匹克新格言进行了伟大诠释，充分展现了中国文化和科技，也呈现了奥林匹克精神对中国和世界每一个人意味着什么。”阿尔贝二世亲王从1985年开始担任国际奥委会委员，他7日晚在接受访问时说，“我们感谢你们，感谢习主席和每一位在中国、在北京的朋友，让我们宾至如归，也让奥林匹克精神生动呈现。”

阿尔贝二世亲王在大年初五参观在人民大会堂举办的小型春节庙会上，对中国传统文化和奥运元素的结合十分感兴趣，他亲自上手，为家里的双胞胎小孩制作面塑“冰墩墩”，并笑着说：一个不够，必须两个！

阿尔贝二世亲王高度评价中国通过举办北京冬奥会提前实现“带动三亿人参与冰雪运动”。他说，全球冰雪运动将因此迎来转折点，“这将促进冰雪运动在全球的发展，让人们参与不同的冬季运动，同时也促进人们拥有一种健康的生活方式。这对于奥林匹克运动至关重要，对于全球冰雪运动也至关重要”。

阿尔贝二世亲王认为，致力于更绿色、更可持续的北京冬奥会，将为未来留下丰厚的遗产，这不仅体现在使用可再生能源、充分规划和利用场馆等方面，更体现在“带动三亿人参与冰雪运动”给北京和中国带来的改变。

他说，北京作为全球首座“双奥之城”，正充分践行《奥林匹克2020+5议程》，将遗产和可持续放在冬奥筹办的核心位置。“2008年奥运会的场馆，比如‘水立方’，如今变成‘冰立方’，类似这种夏奥和冬奥两用的做法，将激励未来奥运会组委会和举办地更充分地利用他们的场馆。”

阿尔贝二世亲王表示，摩纳哥和中国在经济、文化、环境、体育、教育等领域有诸多合作，富有互惠性，“这些合作不但对我们两国非常重要，对世界各国也非常重要，我们希望在未来延续这种合作关系”。

过去14年间，中国相继举办北京2008年奥运会、南京2014年青奥会以及北京2022年冬奥会，阿尔贝二世亲王出席了这三届运动会开幕式。

他说：“2008年奥运会无论从规模还是场馆都给我留下了深刻印象，当时的开幕式也向世界呈现了中国。2014年青奥会让这一赛事步入了新阶段，也让更多年轻人参与到体育运动中。2022年冬奥会不但让北京成为世界首座‘双奥之城’，还向世界证明中国可以举办一届绿色、可持续的奥运会。”

(责编：苏缨翔、杨牧)