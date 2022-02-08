新华社北京2月8日电 《参考消息》日前刊登源自彭博新闻社网站的文章《在鹰派央行加快加息步伐之际，和宽松货币政策说再见》。文章摘要如下：

在新冠疫情使全球经济陷入衰退两年后，央行行长们正撤回紧急支持政策，行动速度超出早先预期。

美联储准备在3月份加息，英格兰银行刚刚连续加息，欧洲央行可能在今年晚些时候加入这一行动。

在新兴市场，不少央行从去年开始提高利率。上周，巴西上调基准利率1.5个百分点。墨西哥和秘鲁预计将延长货币政策收紧。

美国摩根大通公司预计，今年底全球平均利率将为2%左右，与疫情前水平大致相当。

美国银行经济学家阿迪蒂亚·巴韦日前表示，全球通胀飙升推动央行的加息周期和资产负债表收缩。

推动通胀的是疫情封锁结束后经济体内激增的需求与一些重要大宗商品、原材料以及劳动力供应短缺之间的矛盾。

几个月前，大多数官员还认为价格压力是“暂时的”，对就业迅速反弹表示欢迎，并对一些评论员拉响的通胀警报不屑一顾。现在，决策者断定通胀具有持久性。

以布鲁斯·卡斯曼为代表的摩根大通经济学家称，随着事实证明经济面对变异新冠病毒奥密克戎毒株具有韧性，失业率下降和服务需求恢复可能继续推高通胀。一些经济学家和投资者警告，央行仍“反应迟缓”。

但如果通胀开始随着供应链恢复和大宗商品市场降温而消退，那么现在迅速加息可能适得其反，使得政策设置突然显得过于紧缩。

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