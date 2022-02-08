沈小晓

除夕夜，位于阿联酋的中国铁建中国土木阿联酋铁路二期项目B标段的工人们仍在建筑工地上奋战，完成了最后一根桩基浇筑，用行动诠释中国海外建设者们特殊的坚守。

阿联酋铁路二期项目是践行“一带一路”倡议的重点项目，其中由中国土木牵头承建的B、C、D三个标段线路是阿联酋铁路网的重要组成部分，线路总长420公里，建成后将覆盖阿联酋主要工业中心、制造中心、物流中心、人口密集区及重要港口口岸，成为横贯阿联酋五个酋长国的交通运输“大动脉”，推动当地经济发展和社会进步。

位于阿联酋阿布扎比酋长国的阿联酋二期铁路B标段DMB区段。人民网记者 沈小晓摄

自2020年7月B标段永久性结构工程正式启动以来，建筑工人们在569天内完成了1290根桩基施工。标段负责人于永军告诉记者，面对产权方施工许可申请繁琐、国家重地通行证办理进度缓慢、当地疫情持续反扑等诸多问题，团队集思广益、协作配合，环环跟进审批手续，加强与业主、咨询及各产权单位的沟通，扫清条条“拦路虎”，加快推动建设进程。

铺轨基地的轨枕生产车间。人民网记者 沈小晓摄

在距离迪拜世博园直线距离8公里的位置，一座凝聚着中国建设者们的心血的世博桥正在紧锣密鼓的修建中。该桥全长251.45米，横跨双向为14车道的世博高速，设计施工难度大，且面临着沿线通信电缆、埋地高压线、天然气管道、供水管线、用水监测线等13处公共设施需迁改保护，受到市政厅、公路管理局、水电局等政府部门的重点关注。

距离迪拜世博园直线距离8公里的世博桥。中国土木工程集团有限公司供图

世博桥所在的C标段负责人孙尚兴告诉记者，该桥历经了4次设计变更、100余次施工图修改。为加快施工进度，建设团队采用“梁体分段浇筑”“先穿束后顶板”的施工方案，大大地缩短了工期。自2020年2月首根试验桩完工以来，世博桥已实现主体完工，成为阿联酋铁路二期项目的“明星产品”。

记者又来到了位于阿联酋拉斯海马酋长国的T1隧道。该隧道全长约1800米，已于2021年7月16日实现贯通。据了解，T1隧道面临十分复杂的地质条件。隧道洞身穿越9条断层破碎带，影响长度超过450米，出口段穿越500米浅埋段，地面山体起伏较大，多处冲沟，洞内主要以灰绿橄榄岩为主，围岩软弱、稳定性差，岩体破碎，风化程度大，局部还伴有裂隙渗水，洞内偶有不明可燃气体，施工难度大、安全风险极高。

位于阿联酋拉斯海马酋长国的T1隧道。人民网记者 沈小晓摄

T1隧道所在D标段负责人吕锋告诉记者，面对复杂的地质条件，项目团队调整作业方式，采用“短进尺、弱爆破、强支护、勤量测、快封闭”的方式，把循环进尺由设计的2米缩短到1至1.5米，加强支护措施，及时封闭。在岩石非常破碎区域，取消爆破开挖，灵活采用人工辅助机械开挖，高效推进隧道施工。目前，阿联酋铁路二期项目全线的9座隧道已实现全部贯通，这也是中东地区最长高速重载铁路隧道群。

“在项目实施过程中，我们积极打造一支国际化团队，输出中国模式、中国技术，加强中外交流。”中国土木阿联酋分公司总经理王磊表示，阿联酋铁路二期项目是中阿双方共建“一带一路”的标志性工程，是两国深化政治互信、加强经济合作的体现，对于拉动海湾国家区域铁路一体化进程、促进海湾地区和平稳定、丰富中阿全面战略伙伴关系内涵具有重要战略意义。

(责编：崔译戈、吴成良)