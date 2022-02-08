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厄瓜多尔专家：联合声明为厄中关系注入新活力

2022年02月08日17:02 | 来源：新华网
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新华社基多2月7日电（埃莱娜·丘基马尔卡）中国和厄瓜多尔5日发表关于深化中厄全面战略伙伴关系的联合声明。受访厄瓜多尔专家认为，联合声明的发表为厄中关系注入新活力，双方扩大商贸、投资等领域合作前景光明。

厄瓜多尔国家高等研究所副所长卡塔利娜·巴雷罗7日接受新华社记者采访时说，联合声明涉及启动厄中自由贸易协定谈判、深化抗疫合作等多个领域，说明厄中之间各领域联系正在加强。

巴雷罗认为，与中国签订自贸协定将进一步促进厄瓜多尔产品对中国出口，同时也将吸引更多中国企业来厄投资。“在疫情中，中国经济体现出了韧性，也展现出了贸易合作方面的巨大潜力。未来随着自贸协定的签订，更多厄瓜多尔优质农产品将出口到中国，中国市场对厄瓜多尔经济的重要性将进一步提升。”

厄瓜多尔国际政治分析师豪尔赫·奥尔蒂斯认为，联合声明强调推动高质量共建“一带一路”，这对厄瓜多尔具有重要意义，意味着厄瓜多尔将进一步融入“一带一路”倡议。“中国是一个繁荣发展的经济体。高质量共建‘一带一路’和未来自贸协定的签署能让厄瓜多尔享受中国发展红利。”

受访专家还高度赞扬中国为厄瓜多尔提供疫苗等抗疫支持。巴雷罗表示，中国的支持对于厄瓜多尔经济复苏至关重要。（参与记者：王钟毅）

(责编：苏缨翔、杨牧)

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