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美国宣布将对从日本进口钢铁产品实施关税配额制

2022年02月08日14:47 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿2月7日电（记者高攀 许缘）美国商务部7日宣布，从今年4月1日起，美国将以关税配额制取代在“232条款”下对日本输美钢铁产品征收25%关税的安排。

　　美国商务部当天发表声明说，根据关税配额制，美国将基于以往进口数据，允许进口配额内的日本钢铁产品豁免“232条款”关税进入美国市场。

　　具体来讲，美国为日本钢铁产品设定的年度进口配额是54种钢铁产品总计125万吨，与美国2018-2019年从日本进口的钢铁产品数量一致。超过进口配额限制的日本钢铁产品仍需缴纳25%的“232条款”关税。

　　据美国媒体报道，美国从日本进口的铝产品并不享受“232条款”关税豁免，美国将继续对从日本进口的铝产品加征10%的关税。

　　2018年3月，时任美国总统特朗普根据美国《1962年贸易扩展法》第232条款，以维护国家安全为由对进口钢铁和铝产品分别加征25%和10%的关税，遭到美国业界及国际社会的广泛反对，并引发美国与盟友的钢铝关税持久争端。

　　去年10月底，美国与欧盟达成缓和钢铝关税争端的协议，从今年1月起美国开始以关税配额制取代在“232条款”下对欧盟输美钢铝产品征收关税的安排。一些美国商业团体认为，关税配额制加大了美国政府对市场干预，将削弱竞争和增加供应链成本，对中小企业的不利影响更大。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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