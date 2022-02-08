徐铭甫在男子滑降比赛中。图/新华社

新京报讯（记者 王继松）2月8日，2022年北京冬奥会高山滑雪男子超级大回转项目将展开角逐，已经在男子滑降项目亮相的中国运动员徐铭甫、张洋铭将再次出战。

与滑降项目相同，超级大回转的比赛也属于竞速类项目，根据比赛规则，运动员只有一次滑行的机会，时间最短者获胜。

在超级大回转项目上，中国男子运动员首次获得参赛资格，这也意味着徐铭甫、张洋铭两位运动员将成为冬奥会赛场首次参加超级大回转项目的中国男子运动员。2月7日进行的滑降比赛中，徐铭甫以1分56秒93的成绩完赛，同时为中国男子滑降首次在冬奥赛场取得有效成绩，也使他接下来的比赛有了一个良好开端。滑降比赛结束后，国际奥委会主席巴赫还专门给徐铭甫送了礼物。

对于两位首次参加冬奥会男子超级大回转比赛的中国运动员来说，参赛即突破，如果能顺利完赛更是成功。徐铭甫表示一定认真比赛，争创佳绩。

比赛时间：2月8日 11:00-13:25

比赛场地：国家高山滑雪中心

新京报记者 王继松

编辑 韩双明 校对 贾宁（文章来源：新京报）

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