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冬奥村美食有多上头？荷兰美女种草麻辣烫 挪威小哥说要胖10斤

2022年02月08日13:51 | 来源：海外网
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荷兰运动员品尝冬奥村麻辣烫　　

　　海外网2月7日电北京冬奥会的各项赛事，正在如火如荼地进行。紧张的竞技之余，许多外国运动员把精力放在了“沉浸式”体验冬奥村的美食上，他们还拍成视频，分享在境外社交平台上，点赞中方周到贴心的服务。其中，饺子、麻辣烫等传统中国美食频频出镜，圈粉无数。

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荷兰美女运动员分享吃麻辣烫经历　　

　　23岁的美女尤塔·莱尔丹，是一位来自荷兰的速度滑冰选手。她在社交平台照片墙（Instagram）发布的《冬奥村之旅》Vlog，足足获得20多万点赞。面对琳琅满目的全球各式美食，她选择了更有“中国味”的麻辣烫，并吃得津津有味，成功吸引了众多网友的注意力。

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　　一位网友留言，“那到底是什么食物啊？”随后多位熟悉中国的网友跟帖解答，“中国著名小吃——麻辣烫”“它比薯条汉堡更健康”。还有网友看完视频后被麻辣烫圈粉，直呼“太喜欢了，健康食品，好吃！”

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　　6日，来自挪威的“95后”小伙菲利普·菲耶尔德·安德森，也在短视频平台分享了自己面带微笑、大口朵颐的画面，并配文“是的，所有吃的喝的都是免费的！”他还调侃道，可能离开这里时会胖10斤。

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美国运动员大年初二吃饺子　　

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　泰莎·莫德与“虎年大吉”背景合影

　　大年初二（2月2日），来自美国的单板滑雪运动员泰莎·莫德入乡随俗，不仅与“虎年大吉”的背景合影，还吃起了饺子配乌冬面，引发众多网友围观并留言，“饺子！”“希望你喜欢！”“新年快乐，希望你享受在中国的每一天！”

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北京冬奥村开村首日菜单

　　据媒体早前报道，冬奥会期间，北京冬奥村提供健康安全、丰富多样的餐饮服务，菜单经国际奥委会批准，共有678道菜品，每8天循环一次。它坚持“以运动员为中心”，为各代表团提供24小时全天候优质的餐饮保障服务。（海外网 刘强）

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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