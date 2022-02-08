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被"欢迎来到中国"感动落泪后 美运动员晒出一大波中国网友留言

2022年02月08日13:43 | 来源：海外网
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　　泰莎·莫德

　　海外网2月7日电这两天，美国单板滑雪运动员泰莎·莫德被一句“欢迎来到中国”感动落泪的视频火爆全网。视频曝光后，中国网友的善良和热情再次让泰莎深受鼓舞，6日，她在社交平台ins上晒出一大波中国网友留言，配文称“心怀感恩”。

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　　在泰莎晒出的中国网友评论中，出现频次最高的就是：“欢迎你来到中国”。也有网友发自肺腑送出祝福：“我是来自中国的观众，看了你的视频深受感动。希望你在冬奥会获得好成绩并收获快乐。”

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　　还有一名在美国留学的中国留学生透露，自己正身处距离泰莎家乡非常近的加利福尼亚大学圣迭戈分校读书，还称：“我看了你对北京冬奥会开幕式的反馈，很开心你享受那里的氛围。希望你享受在中国的时间，探寻更多精彩的瞬间。祝福你比赛好运！”

　　泰莎则在配文中写道：“心怀感恩，内心无比充实，没想到一段视频能够带来这么大的影响。”

　　2月5日，北京冬奥会开幕式落下帷幕后，美国单板滑雪运动员泰莎·莫德发布视频，回忆起志愿者对自己大喊“欢迎来到中国”那一刻，忍不住热泪盈眶。视频引发热议后，被“点名”的志愿者小哥为泰莎写了一封热情的回信，祝福她“在黄土地刷新成绩”，还邀请她疫情后再来中国。（海外网 李萌）

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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