美国警察种族歧视和暴力执法致死非洲裔美国人的事件不断发生，但相关问题长期得不到解决。近日，美国明尼苏达州明尼阿波利斯市警方在一次入室搜查中又开枪打死一名非洲裔男子，引发抗议活动。当地民众对当前现状感到愤怒。

5日当天，大批抗议者聚集在明尼阿波利斯市中心，高举“非裔的命也是命”“为阿米尔·洛克讨回公道”等标语，抗议警方的暴力执法，要求废止“不敲门搜查”的做法，同时要求警察部门等政府机构对相关问题真正重视起来。

抗议者 ：我在这抗议是因为我想好好活着，而不是（出事后）成为另一个话题。每次都感觉 （受害者）可能会是我的表兄弟，兄弟或者朋友。“不敲门搜查”的做法弊大于利，一个无辜生命逝去代价太大了，“不敲门搜查”应该被永久禁止。我希望他们（警察机构和政府官员）和我们一样，重视这样的事件，因为这关系到我们的生命，我们的家庭，我们的兄弟，孩子，朋友，这很重要。

2日，明尼阿波利斯市警方在一座公寓执行所谓“不敲门搜查”任务时，开枪打死22岁非洲裔男子阿米尔·洛克。警方起初称洛克是“嫌疑人”，且用枪“指向警察”，但随后改口，称没有把洛克列为嫌疑人。相关视频截图也显示，洛克的枪口当时并未指向警察，手指没有放在扳机上。洛克的家人还强调，洛克是合法持枪者。

同样是在明尼阿波利斯，非洲裔男子乔治·弗洛伊德2020年5月死于警方执法行动，在美国引发大规模抗议浪潮。

责任编辑：汤沛（文章来源：央视新闻客户端）

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