据路透社6日报道，目前新冠病毒变异毒株奥密克戎仍在美国各州肆虐，美国的死亡和感染病例日益增加，医院人员严重流失、劳动力短缺以及其他一些社会和经济混乱现象层出不穷。美国媒体和卫生专家预测，2月份美国恐将出现“更悲剧的局面”，抗疫前景将更加艰难。

美国《纽约时报》报道称，奥密克戎毒株感染病例的激增，在美国引发了一股强大的且快速发展的死亡浪潮。目前，美国新冠死亡率仍高于其他发达国家，截至6日的一周，美国平均日增新冠死亡病例达到2600多例，比两周前上升了30%。《纽约时报》发表评论称，美国人正在经历“疫情大流行中令人困惑的时期”。尽管，美国确诊病例、住院病例增速有缓和趋势，但死亡病例还在持续激增，新冠病毒的威胁还在进一步深入更多美国人的日常生活。

据美国《华尔街日报》5日援引美国弗雷德·哈钦森癌症研究中心病毒学家特雷弗·贝德的建模估算，截至1月中旬，大约有五分之一的美国人感染了奥密克戎毒株，到2月中旬时，这个数字可能会翻倍。贝德指出，在很短的时间内，约40%的人口被同一种变异毒株感染，这是非常令人震惊的。通常的美国流感季节，16周内也只会感染10%左右的人口。2月份，奥密克戎毒株感染人数会大幅增加，而随即引发的医疗系统人力不足、各行业劳动力短缺等一系列负面效应还会加剧，同时，这也会导致美国社会关于疫情限制措施更加激烈的争论以及社会撕裂加剧。

责任编辑：汤沛（文章来源：央视新闻客户端）

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