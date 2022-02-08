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专访：音乐跨越山海，将民心相连——访北京冬奥主题曲《一起向未来》阿文版演唱者莉娜·苏蕾比

2022年02月08日13:16 | 来源：新华网
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　　新华社拉姆安拉2月8日电 专访：音乐跨越山海，将民心相连——访北京冬奥主题曲《一起向未来》阿文版演唱者莉娜·苏蕾比

　　新华社记者陈霖

　　“能为北京冬奥会演唱是一次十分美妙的体验。《一起向未来》是一首充满爱的歌曲，旋律令人印象深刻，歌词蕴含美好祝福。”北京冬奥主题曲《一起向未来》阿文版演唱者、巴勒斯坦青年歌手莉娜·苏蕾比日前在家乡约旦河西岸城市伯利恒接受新华社记者采访时说。

　　莉娜·苏蕾比因翻唱经典阿拉伯歌曲走红社交网络，多次受邀参加多地音乐节，目前已经发布40余首歌曲，涵盖英语、法语、阿拉伯语、印地语等多种语言。这是她首次尝试中文歌曲。

　　“第一次听的时候，尽管不懂意思，但依然令我触动，”莉娜说，“中文是历史悠久的优美语言，为了尽量还原歌词，录制前我们特别委托了诗人帮助翻译。”

　　她说：“我从小就喜欢唱歌，为北京冬奥会演唱是十分美妙的体验，而且能在我的家乡老街录制ＭＶ让我倍感自豪，这是一个让世界看到伯利恒、听到阿拉伯语歌曲的好机会。”

　　这并非莉娜和中国听众的首次互动，她发布在社交网络上的多部ＭＶ都有中国歌迷在评论区留言。莉娜说，他们大多是阿语学习者，我们在社交媒体上会交流对方国家情况和文化。“当今时代，每天都会看到许多有关中国的新闻，我从来没有想过自己的歌声可以抵达如此遥远的国家，这对我来说，是很大的鼓励。”

　　莉娜说，2008年北京奥运会开幕式上有很多精彩的歌舞表演。“音乐可以跨过山海，连接各地民众的心灵，可以向世界传达爱和希望的信息。这次因为新冠疫情无法去冬奥会现场有些遗憾，但合作的经历非常愉快，希望未来可以有机会进一步了解中国。”

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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