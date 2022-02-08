新华社莫斯科2月7日电（记者华迪）俄罗斯总统普京7日在莫斯科表示，俄坚决反对北约东扩，这会对俄造成威胁。他不希望事态进一步发展，导致俄与北约之间发生冲突，在这场冲突中不会有赢家。

普京当天与到访莫斯科的法国总统马克龙举行会晤，并在会晤后举行的记者会上作出上述表示。

普京说，北约的“门户开放”政策是美国和其他一些国家对安全原则的随意解释。鉴于北约不断向俄罗斯边境靠近，对俄“侵略行为”的指控不符合正确逻辑。他同时敦促乌克兰履行明斯克协议。

另据法国媒体报道，马克龙在会晤后的记者会上表示，双方会谈取得了进展，他对乌克兰危机的缓和持乐观态度。马克龙说，接下来的几天将是决定性的，各方将进行激烈的讨论。他还透露说，在会晤中已向普京提供了“具体的安全保证”。

近期，乌俄关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。（参与记者：唐霁）

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