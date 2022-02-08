人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

普京：俄罗斯与北约的冲突中不会有赢家

2022年02月08日11:13 | 来源：新华网
小字号

　　新华社莫斯科2月7日电（记者华迪）俄罗斯总统普京7日在莫斯科表示，俄坚决反对北约东扩，这会对俄造成威胁。他不希望事态进一步发展，导致俄与北约之间发生冲突，在这场冲突中不会有赢家。

　　普京当天与到访莫斯科的法国总统马克龙举行会晤，并在会晤后举行的记者会上作出上述表示。

　　普京说，北约的“门户开放”政策是美国和其他一些国家对安全原则的随意解释。鉴于北约不断向俄罗斯边境靠近，对俄“侵略行为”的指控不符合正确逻辑。他同时敦促乌克兰履行明斯克协议。

　　另据法国媒体报道，马克龙在会晤后的记者会上表示，双方会谈取得了进展，他对乌克兰危机的缓和持乐观态度。马克龙说，接下来的几天将是决定性的，各方将进行激烈的讨论。他还透露说，在会晤中已向普京提供了“具体的安全保证”。

　　近期，乌俄关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。（参与记者：唐霁）

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部