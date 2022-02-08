新华社柬埔寨桔井2月8日电 通讯：“有路，就有希望”——记中国援助柬埔寨7号公路水毁路段修复项目通车

新华社记者吴长伟

“就像那句柬埔寨谚语所说的：有路，就有希望！”71岁的柬埔寨村民隆占伦7日在柬埔寨东北部桔井市市郊举行的7号公路通车典礼上难掩心中喜悦。他告诉新华社记者，受益于中国政府援建项目，7号公路修复通车，给本地居民带来了新的希望。

7号公路是柬埔寨中部通往北部边境的一条国家公路，是中国对柬埔寨援助的早期项目，始建于2004年，建成后即成为柬境内通行率高、交通繁忙的公路之一。几年前，公路因洪灾受损后，中国政府再次无偿帮助柬方修复水毁路段。此次修复项目位于桔井省，路线全长约94公里，由上海建工集团股份有限公司承建。

柬埔寨首相洪森和中国驻柬埔寨大使王文天当天出席通车仪式。

洪森在仪式上对中国援助修复7号公路表示感谢。他说，7号公路修复竣工通车是中柬友谊结出的又一硕果，将为柬埔寨东北部地区的互联互通作出重要贡献，并促进该地区经济和社会发展。

王文天介绍，此次项目除了修复公路，还全面提升路面标准，改善排水系统，修缮交通安全设施，大幅提升道路行车舒适度、通行能力和使用寿命。

桔井市居民蓬莉达说，前些年这条路被洪水冲垮，出行非常困难。开车或骑摩托车从桔井去上丁省要7个小时，现在路修好了，只需两三个小时。“这条路让乡村和城市的联系更密切了，村民向桔井省城或者其他城市运送香蕉、芒果等农产品，大大节省了时间和金钱。”

王文天表示，7号公路不仅是近二十年来中国对柬援助不断走向成熟的见证，也是中柬友谊蓬勃发展、中柬命运共同体内涵不断深化的见证。柬埔寨的路越走越宽，中柬人民的心越贴越近。

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