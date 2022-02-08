新华社联合国2月7日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军7日呼吁安理会始终以谨慎和负责任的态度处理制裁问题，认真思考如何采取措施改进安理会制裁的设计和执行，减少负面影响，同时敦促关注安理会对朝鲜实施制裁所造成的严重人道后果。

张军在安理会制裁问题公开会上表示，过去二十多年里，安理会制裁机制呈扩张趋势，造成的人道民生负面影响不容忽视，越来越多地干扰了普通民众和第三国正常的经济社会活动。

他强调，制裁是为了给政治解决创造有利条件，不能成为外交努力的替代。人道援助不应被视为违反安理会制裁措施。他说，会员国要忠实执行安理会制裁。要特别反对以确保落实安理会决议为由，对任何国家搞外交施压和胁迫，损害别国主权和安全。

张军说，遇到特殊情况或不可抗因素时要有特殊安排。比如在当前严峻的新冠疫情形势下，安理会应积极考虑暂停或放松制裁措施，以利于缓解疫情对社会民生的冲击。安理会制裁不应是无限期的。他说，安理会制裁委专家人选的遴选，要坚持最高专业标准，体现多元性和公平地域分配。要着重提高发展中国家人选的代表性。

张军说，安理会于2000年至2006年曾设立制裁问题非正式工作组，为推动完善安理会制裁做了有益工作。中方建议安理会重新设立一个制裁问题工作组，负责全面审查安理会制裁的人道和负面影响，并提出有针对性的改进建议。

在谈到针对朝鲜的制裁时，张军表示，安理会第2397号决议自通过以来造成了严重的人道后果。农用机具、医疗器材、净水管件等人道民生物资进口严重受限，粮食严重短缺，医疗条件落后。中、俄去年10月在安理会共提涉朝决议草案，旨在消除制裁的人道民生影响。很遗憾个别安理会成员选择拒绝讨论这项决议草案。中方再次呼吁有关成员不要逃避问题，以负责任和积极态度参加决议草案磋商。

关于单边制裁，张军强调，安理会讨论改进安理会制裁，更要关注个别国家实施单边制裁的危害。单边制裁危害极大，但令人关切的是，个别国家对单边制裁不仅不加克制，反而疯狂滥用，到了上瘾的地步。单边制裁违反《联合国宪章》宗旨和原则，在国际法上没有任何依据，是霸权主义和强权政治的具体表现。中方郑重敦促相关国家立即停止单边制裁，呼吁国际社会重视单边制裁的严重后果，共同抵制这种非法行为。

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