新华社华盛顿2月7日电（记者邓仙来）美国总统拜登7日在白宫会晤到访的德国总理朔尔茨。双方强调两国将在乌克兰问题上保持团结，但未就“北溪-2”天然气管道项目等关键问题作详细说明。

拜登在当天举行的联合新闻发布会上表示，美国正与德国等盟友及伙伴密切合作，寻求通过外交途径缓解俄罗斯与乌克兰边境地区紧张局势。拜登称，如果俄罗斯“入侵”乌克兰，美德两国及北约将协调一致作出应对，此外由俄罗斯经波罗的海向德国输送天然气的“北溪-2”项目将不再推进。但他未就美国将如何终止这项德俄之间的合作项目回答记者的提问。

朔尔茨在发布会上表示，德美两国及其北约盟友必须团结一致应对当前局势。与此同时，各方应利用一切可能的外交手段解决乌克兰问题，继续通过北约与俄罗斯的对话机制并在欧洲安全与合作组织框架下讨论欧洲安全问题。

面对在场记者的反复提问，朔尔茨未明确承诺终止“北溪-2”天然气管道项目，仅表示将与美国“共同采取行动”。他说，德国政府正在制定并实施相关计划，加速向清洁能源转型。

近期，俄乌边境局势持续紧张。美国不断向外界公布情报，炒作俄罗斯“入侵”乌克兰的风险，同时拉拢欧洲盟友对俄采取强硬措施。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。德国一方面拒绝向乌克兰援助致命性武器，另一方面在是否终止“北溪-2”项目上未作明确表态，引发一些美国国会议员及媒体不满。

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