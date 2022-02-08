新华社基辅2月7日电（记者李东旭）乌克兰外长库列巴7日在基辅会见德国外长贝尔伯克，双方就即将在柏林举行的“诺曼底模式”四方会谈前景等问题进行了讨论。

库列巴在会谈后举行的记者会上表示，“诺曼底模式”柏林会谈的准备工作进展困难，但各方正努力确保在柏林会谈后该模式会谈能够继续进行，目前下一次会谈已在计划之中。

库列巴表示，乌方希望各方能就推动乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、俄罗斯、欧洲安全与合作组织）运转做出具体决定。就媒体报道称德国在乌东问题上向乌方施压，库列巴予以否认。他说，乌方不会参加放弃立场和损害国家利益的会谈。

贝尔伯克表示，“诺曼底模式”会谈得以延续本身就是成功。

“诺曼底模式”来源于2014年6月在法国举行的诺曼底登陆70周年国际纪念仪式，当时俄罗斯、德国、法国、乌克兰四国领导人在活动期间就乌克兰局势进行了一系列磋商。

今年1月26日，“诺曼底模式”四方会谈在巴黎举行，四方代表就缓和乌克兰危机等问题展开磋商。法国总统府在会谈后发表声明说，四方表示将加强乌克兰问题三方联络小组的工作以加快落实明斯克协议。此外，四方同意两周后在柏林再次举行会谈。

近期，乌俄关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

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