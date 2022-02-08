中新网2月7日电 北京冬奥会全球瞩目，此次非洲共有肯尼亚、尼日利亚、马达加斯加、摩洛哥和厄立特里亚5个国家6名运动员参赛。为此，尼日利亚《西非华声报》近日刊发题为《北京冬奥会与非洲国家一起向未来》的评论文章称，对于非洲国家来说，冬季奥运会不仅是挑战极限、开拓进取的象征，也将给非洲带来更多发展机遇。

文章指出，非洲选手从事冰雪运动的艰辛和难度很大。受自然环境与政治经济限制，非洲只有15个国家参加过冬奥会，其中不乏热带国家。在国家资金支持有限的情况下，大多非洲运动员只能独辟蹊径，寻求赞助和众筹，更无法享受优越的训练条件。一个个励志故事向世界证明，谁说站在雪场上的不能是非洲人。虽然迄今非洲选手从未收获一枚冬奥奖牌，但他们凭借一腔孤勇证明了对冰雪运动的狂热，他们所带来的激励作用难以估量。

文章称，冬奥会不仅让越来越多的非洲人爱上冰雪运动，给非洲普通人提供了接触冰雪、享受冰雪的机会，而且从无到有催生了多家滑雪场，刺激了当地经济发展。雪场是非洲变化的一个缩影，受益于外国资本的投入，离不开本土稳定的社会环境和开放政策，也意味着经济增长在加速。

文章认为，冬奥会不仅仅是一场运动会，更是一种精神文化交融，可以超越分歧、促成团结、凝聚力量。在疫情依旧肆虐全球的当下，北京冬奥会如期举办给非洲和全世界带来活力与勇气、光明与希望，同时，洋溢着浓郁中国味的北京冬奥会也为非洲和世界走近中国、了解中国打开了又一扇窗。

文章最后说，对于非洲国家来说，冬季奥运会不仅是挑战极限、开拓进取的象征，也将给非洲带来更多发展机遇。北京冬奥会能带动非洲冬季运动的发展，推动中非体育及全方位交流合作向纵深发展，“把不可能变成可能，把可能变成无限可能”。正如南非前总统曼德拉所说，“只要我们能接受生命中的挑战，连最奇异的梦想都可实现。”(完)

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