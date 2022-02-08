中国日报东京2月4日电（记者 王旭）2月2日至4日，东京涩谷十字路口户外大屏幕上滚动播放了央视的冬奥宣传片，引得路人纷纷驻足，表达对北京冬奥会的美好祝愿。

尽管日本仍在疫情之下，活动现场还是有很多在日华人华侨和日本民众们表示，虽然不能前往北京现场观赛，但是愿意通过各种形式的活动，遥祝北京冬奥会、冬残奥会圆满成功。

活动现场，中日书法家们分别用中文、日语书写“北京冬奥会，一起向未来”，笔法遒劲有力。中日民众分别在红色的卷轴上写下“加油”等话语，表达对北京冬奥会、冬残奥会的支持，为北京冬奥会的选手们加油。

日本书法家及川扇翠表示：“奥林匹克能带给我们许多感动，也带给我们鼓舞，我带着期待的心情书写了横幅。”

日本民众町田启表示，在目前新冠疫情下举办北京冬奥会非常有意义，一定会让世界更明亮更美好更和平。

日本民众高山智树表示，奥运会带给人们梦想和希望，虽然不能去北京看比赛，但会在电视机前为运动员们加油，为北京冬奥会加油！

日本民众藤本万智说，每个运动员都有不同的风采，希望运动员们能发挥出自己独特的魅力。

活动现场，主办方中央广播电视总台亚太总站还邀请了身着传统中国服装的文化使者们向路人赠送表达和平、美好寓意的书法作品，以及多种多样的北京冬奥会纪念品。活动现场气氛热烈，人们纷纷为北京冬奥会、残奥会送上祝福，为参赛的运动员们加油鼓劲。（文章来源：中国日报网）

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