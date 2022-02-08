海外网2月7日电近期，北京冬奥会频频登上各大外媒的头条，在境外社交平台的热度也居高不下。内容、创意、理念……美国在线问答平台Quora的网友也从各种角度抒发对北京冬奥会的感想。

翻看美国在线问答平台网站Quora，“你如何看待北京2022年冬奥会？”“你最期待北京冬奥会的哪个方面？”“冬奥会将带来什么？”之类的帖子比比皆是，且持续受到外国网友的关注，讨论热度高涨。

“北京将成为历史上首个既举办过夏季奥运会，又举办过冬季奥运会的城市，所有中国人都会为之自豪。”英国网友帕特里克·科（Patrick Koh）贴出五环烟花在鸟巢上空绽放的绝美图片，还表示自己对冬奥会开幕式现场“黄河水”倾泻而下的画面印象深刻，“这是一场集聚了艺术、科学、技术和人类力量的壮观表演，堪称杰作。”

来自美国的莎拉（Sarah）则对二十四节气倒计时的创意惊艳不已，认为这充满了中国人对时间的浪漫认知，可以感受到中式意境之美。缤纷多彩的视觉效果带给人无上的感官享受。

世界仍处于新冠疫情中，这种背景下，昵称为“Snoring Salsa”的网友感知到了北京冬奥会温暖的基调，“开幕式传达的不是对人类悲剧的哀悼，而是展现了中国对世界更美好、未来更光明的希冀，让各国民众因疫情带来的负面心情得到舒缓。”

在Quora平台上，与她观点一致的网友不在少数。网友吉姆华特（Pher Kimhuat）就直言，通过举办冬奥会，中国展现了能够带领14亿人民克服疫情困难，并成功举办一届盛大体育赛事的决心、意志和能力。同时，也能打碎一些美西方国家将冬奥会政治化的图谋。

还有网友注意到，北京冬奥会开幕式上出现了不少中国少数民族代表，身着传统服饰，喜气洋洋。网友姆楚（Mchue）说，“这表明中国的不同民族都是一家人。我不是中国人，但我却很自豪，终于有一个国家能向世界展示人的平等性。”

她还提到开幕式上鸟巢“主火炬”别出心裁的点火方式，“人们本来以为点燃火炬的方式会是非常戏剧性的，就像过去的任何奥运赛事一样。但这次，中国证明了自己是使用清洁能源的主要践行者，也是环保意识的世界倡导者。”

还有不少网友认为，举办冬奥会将给中国带来长远的益处。网友约书亚·布莱特（Joshua Bright）举例称，“连接三个赛区的轨道交通设施将在冬奥会后继续发挥作用，使这些城市之间的交通更加便捷。”

网友称，冬奥会是一个科普的机会，让人们对冬季运动越来越感兴趣，对冰上项目越来越了解，未来大众娱乐健身将有新的选择。（海外网 杨佳）

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