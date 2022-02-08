【环球时报记者 邢晓婧 刘彩玉】“巴基斯坦的每个人都会观看北京冬奥会的开幕式，这是全国直播。”巴基斯坦总理伊姆兰·汗5日接受采访时自豪地对《环球时报》记者表示，当民众开始观看冬季运动比赛，就是冬季运动起飞的时刻。此前曾出席北京冬奥会开幕式的伊姆兰·汗强调说，中国的变化日新月异，去年脱贫攻坚战取得的伟大成就，恰恰就是巴基斯坦需要向中国学习的地方。

巴基斯坦总理伊姆兰·汗3日晚抵达北京，展开为期四天的正式访问，其中包括出席北京冬奥会开幕式和相关外事交流活动。5日晚间，伊姆兰·汗在接受《环球时报》记者独家专访时分享了首次出席冬奥会开幕式的难忘经历，并将巴中两国兄弟般的感情比作喜马拉雅山。

■见证盛会

公开资料显示，伊姆兰·汗是巴基斯坦前板球职业运动员，1982年出任巴基斯坦国家板球队队长，并于1992年率队赢得板球世界杯冠军。出席北京冬奥会开幕式，对于运动员出身的伊姆兰·汗来说有着一番特别的体会。

伊姆兰·汗对《环球时报》记者说，“我从事国际体育运动的时间超过20年，但自从出任总理以来，几乎没有时间观看任何体育赛事。此次受邀出席并观看北京冬奥会，对我来说是一种极大的乐趣”。伊姆兰·汗说，冬奥会开幕式的壮观景象他从未见过，那些烟花，尤其是灯光效果，简直精彩绝伦。“当一个国家正在上升、有自信的时候，这种力量可以辐射到每个人，也只有这样的国家，才能举办这场盛会，正如我昨晚亲眼见证的那样。”

实际上，在启程访华之前，伊姆兰·汗就表达过对“北京冬奥行”的期待之情。《今日巴基斯坦》报道称，伊姆兰·汗曾说，对现场观看北京冬奥会精彩比赛的期待不仅源自曾经作为体育工作者的运动热忱，更发端于巴中两国亲密无间的友好情谊。在全球新冠疫情肆虐的背景下，中国能够成功举办冬奥会是一件非常令人钦佩的事情。他还在行前接受中国媒体联合采访时说，“每次中国之行都是一段愉快的经历”。

伊姆兰·汗告诉《环球时报》记者，这是他当选总理以来第四次访问北京。多年前当他还是一名国会议员时，也曾来过一次。“中国每两年变化一次，（变化到）你会认不出来。来到这里，还以为到了另外一个国家。我从未见过一个国家的变化如此之迅速，尤其是在基础设施建设方面。”这位巴基斯坦总理说。

北京冬奥会在新冠疫情中拉开帷幕，对此，伊姆兰·汗表示，疫情期间举办冬奥会是最困难的事情之一，主办国必须制定令人难以置信的规则，而中国做到了。

伊姆兰·汗还与记者分享了他接受美国媒体采访时的一段“小插曲”。“当初我在纽约接受采访时，我对美国记者说，美国为所谓的反恐战争投入高达4万亿美元，没有像中国那样大力发展基础设施建设，这让纽约看起来像个‘糟糕的城市’”，他开玩笑说，这番讲话让美国人“不太高兴”。

本届冬奥会上巴基斯坦代表团一行5人，其中高山滑雪运动员穆罕默德·卡里姆（Muhammad Karim）将代表巴基斯坦在冬奥赛场上角逐。伊姆兰·汗对《环球时报》记者说，巴基斯坦没有传统意义上的冬季运动，现在才开始关注冬季运动的发展，仍处于起步阶段。巴中交流冬季运动的主要场所是巴基斯坦与中国西北部新疆维吾尔自治区相邻的偏远北部地区。中国帮助修建的喀喇昆仑公路连接该国北部和其他地区，方便民众前往北部地区探索冬季运动。

伊姆兰·汗介绍说，在发展冬季运动方面，巴基斯坦希望得到中国帮助，比如建造滑雪场、缆车，或者开发一两处滑雪度假区，因为巴基斯坦没有相关经验。巴基斯坦拥有高山资源，全球最高的十座山峰中有一部分位于巴基斯坦境内。不久前开通的斯卡都国际机场就在北部地区，该地区已经准备好迎接世界来客到此享受冰雪运动。

“巴基斯坦的每个人都会观看北京冬奥会的开幕式，这是全国直播。”伊姆兰·汗自豪地表示，当民众开始观看冬季运动比赛，就是该运动起飞的时刻。而且，这次有一名巴基斯坦运动员参赛，他此次访华也是为了宣传巴基斯坦对冬奥会的大力参与。

■对华关系是巴外交政策的基石

刚刚过去的2021年是中国和巴基斯坦建交70周年。在中国，“巴铁”一词只用于形容巴基斯坦朋友。伊姆兰·汗对《环球时报》记者动情地说，“巴基斯坦人不仅把中国人视为‘铁哥们’，还认为巴中关系堪比喜马拉雅山，这就是民心相通，根植于两国人民当中的友谊可以永存”。

回顾过去70余年的交往，中国与巴基斯坦的伙伴关系被称为“全天候”，意味着无论国际形势如何变化，无论巴基斯坦国内形势如何变化，巴中之间的友谊不变。“70年来，我们一直站在一起。我们和其他国家的关系时好时坏，但和中国的友好关系持续了70年。”伊姆兰·汗说。

在北京冬奥会开幕式上难忘的一幕也是巴中关系的见证，伊姆兰·汗对记者说，当巴基斯坦代表团入场时，中国国家体育场里爆发出热烈掌声。在这位巴基斯坦总理看来，除了中国代表团之外，现场观众将最热烈的掌声送给了“巴铁兄弟”。他说，“我们对此印象深刻，感到非常高兴”。

对华关系始终是巴基斯坦外交政策的基石。伊姆兰·汗认为，巴中经济走廊（CPEC）作为中国“一带一路”倡议的一部分，连接了巴基斯坦和中国。而且，巴中经济走廊不仅关乎彼此连接，关乎道路相通，也关乎工业、农业、旅游业等多领域的合作。对于未来巴中关系的发展，伊姆兰·汗表示了积极的态度，他说，两国之间的关系只会愈发紧密、日益强劲。

采访正值中国开启虎年的春节假期，伊姆兰·汗表达了新一年中对巴中经济走廊的期待。他对《环球时报》记者说，巴中经济走廊的第一阶段为“连通”，已经基本实现。接下来会进入第二阶段，也就是在经济特区中的农业领域，期待可以在中国的帮助下提升农业生产力。之后就是信息科技等先进技术领域。伊姆兰·汗透露说，“科技就是未来”，巴基斯坦正在邀请中国公司加入到该国技术特区的运营中来。除此之外，得益于两国人民之间的互动和连通，旅游业在未来也值得关注。

■中国人民相信政府，令人印象深刻

中国共产党第二十次全国代表大会将于2022年下半年在北京召开。针对中国共产党多年来为中国和世界带来的成就，伊姆兰·汗说道：中国共产党取得了人类历史上最伟大的成就。在过去的30至40年里，中国共产党带领超过7亿人摆脱贫困，并于去年宣布中国脱贫攻坚战取得全面胜利。“没有比这更伟大的成就了，这在任何文明当中都可被视为最高成就”。

伊姆兰·汗坦言，这恰恰就是巴基斯坦需要向中国学习的地方。事实上，巴基斯坦已经开始学习了，并正在尝试效仿中国模式，思考如何让民众摆脱贫困。对他来说，政府最大的挑战就是照顾社会结构当中处于底层的民众。当评判一种文明时，他不会看这种文明当中有钱人的生活方式，而是会去关注穷人是如何生活的。“所以，我认可的文明社会模式，就是能够照顾社会中的弱势群体，照顾最贫穷的人的模式。”

伊姆兰·汗对《环球时报》记者说，他曾与中国共产党各级领导有过深入交流，了解了中国如何培养最好的人才以及党的优势。在他看来，拥有优秀人才领导的社会，可以击败任何不具备这种优势的社会。

除此之外，中国社会能够制定并坚定执行规则也让伊姆兰·汗“着迷”，因为其他社会并不具有这种特质。他进一步解释说，以抗击新冠肺炎疫情为例，环顾整个世界，没有任何一个国家可以像中国这般采取有力的应对措施。欧洲国家、美国及一些其他地区的国家都有一些人反对当地政府出台的防疫措施，可是中国没有。究其原因，伊姆兰·汗分析称，“我想这是因为中国人民相信中国政府可以照顾他们，所以愿意遵守相关防疫规则，这是中国又一个令人印象深刻的地方”。（文章来源：环球时报）

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