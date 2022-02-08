新华社德黑兰2月7日电（记者王守宝 高文成）伊朗外交部发言人哈提卜扎德7日表示，伊朗正在等待美国采取实际步骤，取消对伊制裁和恢复履行伊朗核问题全面协议。

哈提卜扎德当天在例行记者会上说，伊核协议相关方谈判代表团预计将于8日返回奥地利首都维也纳，伊朗希望美方作出“必要决定”。解除对伊制裁仍是关键议题。伊朗希望美方在解除对伊制裁问题上“带着明确的议程”返回维也纳，并将其所表达的积极对话意愿付诸行动。

哈提卜扎德说，伊朗寻求达成一项可信的协议，美国应为退出伊核协议和违反联合国安理会第2231号决议付出代价。伊核协议的欧洲相关方应对美国在履约问题上的“不作为和反复无常”作出回应。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动，于今年1月28日暂停。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)