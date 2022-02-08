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伊拉克总统选举未能如期举行

2022年02月08日08:28 | 来源：新华网
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　　新华社巴格达2月7日电（记者董亚雷）伊拉克新一届国民议会第二次会议7日因多个政治派别抵制未能成功召开，原定于会议期间举行的伊拉克总统选举被取消。

　　一名国民议会消息人士对新华社记者说，当天出席的议员人数远没有达到法定人数，总统选举被迫取消。目前尚无总统选举推迟至何日举行的消息。

　　伊拉克联邦最高法院规定，议会只有在三分之二以上议员、即220名议员出席的情况下才能进行总统选举投票。

　　1月31日，伊拉克国民议会公布了有资格参加总统选举的25名候选人名单，其中包括库尔德斯坦爱国联盟候选人、现任总统巴尔哈姆·萨利赫，库尔德斯坦民主党候选人、前外交部长霍希亚尔·兹巴里，以及以独立候选人身份参选的曾参与审判前总统萨达姆·侯赛因的法官里兹加尔·穆罕默德·阿明。

　　2月5日，在新一届国民议会中占据73个议席、位居首位的“萨德尔运动”宣布抵制7日的国民议会会议。伊拉克联邦最高法院6日宣布，暂停对兹巴里的总统候选人提名，直至针对他的腐败诉讼案得到裁定。随后，库尔德斯坦民主党等多个政治团体宣布抵制7日的会议。

　　伊拉克新一届国民议会1月9日举行首次会议。伊拉克宪法规定，议会应在首次会议召开后30天内选出新总统。新任总统随后指派议会最大党团推出的人选出任新总理并在30天内提名内阁人选。按照伊拉克战后各方达成的教派分权体制，总统由库尔德人担任，总理和议长分别由什叶派人士和逊尼派人士担任。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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