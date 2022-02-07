新华社北京2月7日电 英国女王伊丽莎白二世6日迎来登基70周年之日。她当天发表声明说，查尔斯王储将来即位后，他的妻子卡米拉将拥有王后头衔。

据法新社报道，95岁的女王在位于英国东部的桑德灵厄姆庄园中安静度过这个具有里程碑意义的日子。70年前，她的父亲乔治六世国王在这里去世。当时还是公主的伊丽莎白正与丈夫在肯尼亚旅行，随即成为女王，称伊丽莎白二世。

女王在声明中说，衷心希望查尔斯王储登基后，他的妻子卡米拉被称为王后，希望人们将像支持自己一样支持查尔斯和卡米拉。

2019年11月10日，在英国伦敦，英国女王伊丽莎白二世（中）、英国王储查尔斯的夫人卡米拉（左）与凯特王妃出席国家停战纪念日活动。（新华社发，雷伊·唐摄）

查尔斯当天回应说，“我们深切意识到母亲这个愿望所代表的荣耀”，卡米拉“一直是我的坚定支持者”。

查尔斯与卡米拉2005年结婚。当时，不少英国人仍热爱并怀念查尔斯的第一任妻子、已故戴安娜王妃，难以接受卡米拉有朝一日成为王后。

据法新社报道，先前有消息说，查尔斯继承王位后，卡米拉的称号将是“王妃”。这在英国历史上没有先例，也不合乎法律。

伊丽莎白二世2015年9月就打破维多利亚女王在位63年7个月的纪录，成为英国在位时间最长的君主。今年6月2日至5日，英国将举行庆典和一系列活动，庆祝伊丽莎白二世登基70周年。（欧飒）

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