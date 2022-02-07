人民网莫斯科2月7日电 （记者张光政）北京冬奥会开幕以来，俄中实业家理事会执行主席马尔金·叶甫根尼通过电视直播持续予以关注。他说：“北京冬奥会是中国传统文化和奥运精神的结合，体现了中国倡导的构建人类命运共同体的理念。不同国籍、不同宗教和不同政治信仰的人们汇聚北京，团结在奥林匹克的旗帜下。”

“虽然全球疫情形势仍不容乐观，但北京冬奥会如期举办，为各国奥运选手提供了公平竞技的机会。包括俄罗斯总统普京在内的许多国家和国际组织的领导人出席北京冬奥会开幕式，凸显了国际社会对奥林匹克运动和冬奥会主办方的支持。”马尔金说。

在马尔金看来，北京冬奥会是高水平的全球体育盛会，展示了中国在体育事业和科学技术方面取得的成就。他说：“一流的奥运设施、人工智能实时视频特效、先进的现代安保技术和疫情监测系统令人印象深刻。”

马尔金指出，中国为举办北京冬奥会付出了巨大的努力。北京和中国其他城市、广大农村为改善空气质量做了很多工作，基础设施得到了很大改善，清洁能源进一步推广使用。北京冬奥会的举行正值新冠疫情仍在全球蔓延之际，中国为奥运选手、志愿者、工作人员提供了安全舒适的参赛和生活环境。

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