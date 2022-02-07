人民网平昌2月5日电 （记者张悦）4日，“中韩建交30周年暨北京冬奥会应援之夜”在韩国平昌郡举行。来自中韩两国的各界人士参加了当天的活动，并一同观看了北京冬奥会开幕式。

中国驻韩国大使邢海明在视频致辞中表示，作为上一届冬奥会的东道主，韩国政府和各界人士一直积极声援和支持北京冬奥会的举办，我们对此表示衷心感谢。中国将竭尽全力，为全世界奉上一次“简约、安全、精彩”的奥运盛会。期待中韩等各国运动员公平竞技、绽放自我，诠释“更快、更高、更强、更团结”的奥林匹克精神。我相信，北京冬奥会的成功举办，将用奥林匹克精神鼓舞和振奋世界，助力全球各国人民齐心协力、战胜疫情。

中国驻韩国大使邢海明视频致辞。人民网记者 张悦摄

邢海明表示，中韩是友好近邻和战略合作伙伴。今年，我们共同迎来了建交30周年，两国关系再次迎来深化发展的新历史节点。30年来，中韩关系走过不平凡的历程，历经波澜壮阔、风雨彩虹，为两国和两国人民带来了实实在在的利益。展望未来，健康、稳定、积极的中韩关系，将继续成为两国人民的共同福祉。期待两国人民携手前行，共创中韩关系美好未来。

活动现场的表演。人民网记者 张悦摄

此次活动主办方负责人朴柱炫对记者表示，希望通过此次活动，让在韩国无法参加冬奥会的中国朋友也能体会到如同身在中国一般的奥运热情。中韩两国人民在此次活动中同心共祝奥运成功，希望中国民众能感受到从韩国送来的祝福。朴柱炫表示，北京冬奥会开幕式令人感动，整体的精彩程度超乎想象，没有辜负世界各国观众的期待。

中韩两国各界人士观看北京冬奥会开幕式。人民网记者 张悦摄

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