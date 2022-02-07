新华社开罗2月6日电 通讯：开罗国际书展上亮眼“中国红”

新华社记者吴丹妮 马哈茂德·富利

《一带一路：区域与国别经济比较研究》《陈土豆的红灯笼》《砂粒与星尘》……在第53届开罗国际书展上，百余本由中文翻译成阿拉伯语的中国图书受到众多外国读者青睐。

恰逢中国农历春节期间，开罗国际会展中心设立的四个中国图书展位张贴了中国福字和对联，亮眼的“中国红”给书展带来了浓浓的中国年味。

“这是我们第八年带着中国图书来参展了。”埃及希克迈特文化投资出版公司总裁艾哈迈德·赛义德告诉新华社记者。

赛义德介绍说，与往年一样，此次参展的中国书籍品类仍然十分丰富，涵盖了中国政治、经济、文学、儿童绘本以及中文教育等，其中有几十本由中文翻译成阿拉伯语的新书为首发。

来自埃及艾因夏姆斯大学中文系的亚丝明·艾哈迈德已经不是第一次来书展了，每次她都会到中国图书展位看一看并挑选几本买回家。

“这里的图书种类总是很丰富。”在《论语精要》和《中国当代文学史》等书籍旁，她告诉记者，这些书籍对她学习中文、了解中国大有益处。

来自埃及中国大学的学生优素福·巴格达迪是直接来购买汉语学习书籍的，因为他希望毕业后能去在埃及的中国企业工作。

“尽管英语也可以作为工作语言，但我还是希望能够用中文和中国员工交流。”巴格达迪说，这能更好地实现自己的职业规划和人生目标。

赛义德说，目前最畅销的是由中文翻译成阿拉伯语的儿童读物，同时令人惊喜的是，阿文版《一带一路：区域与国别经济比较研究》一书获得了今年书展的最佳翻译奖。

“埃及学习汉语的学生人数增速很快，埃及与中国之间密切的政治、社会、经济联系也是埃及人对与中国相关书籍越来越感兴趣的原因之一。”赛义德说。

“我相信大家对中国图书的需求这样强烈是因为埃中、阿中关系越来越紧密。”书展负责人海萨姆·哈吉说，中国近年来取得的瞩目成就也吸引着埃及人去探索这种成功的原因和经验。

据哈吉介绍，预计本届书展参观者将达到200万人次，较上届增长20%。

1月26日，第53届开罗国际书展在埃及开罗国际会展中心开幕，来自51个国家和地区的1000多家出版商参展。书展将于2月7日闭幕。一年一度的开罗国际书展始于1969年，是全球最大的国际书展之一，也是全球阿拉伯语图书的重要展销场所。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)