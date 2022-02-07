人民网北京2月6日电 （记者万宇、李欣怡）2月6日，国际奥委会主席托马斯·巴赫通过2022北京新闻中心阿里云聚系统向在场的新闻工作者拜年。巴赫表示，中国实现了“带动三亿人参与冰雪运动”的目标，创造了历史。北京冬奥会以前所未有的数字化水平，让更多人感受奥运文化的精彩。

巴赫表示，数字技术早已深刻地改变着奥运会，北京冬奥会将加速这一趋势，本届冬奥会的数字化水平前所未有，这让更多人能够参与到奥运中来。

巴赫认为，以阿里巴巴等数字科技公司为代表的中国企业，在奥运会的数字化转型中，发挥着至关重要的作用，让奥运步入数字时代。“阿里巴巴的云技术，为奥运留下了一套全新的标准，并不断将之推到新的高度。”

国际奥委会主席巴赫致辞。阿里巴巴集团供图

记者在2022北京新闻中心现场看到，在北京的巴赫与在杭州的阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇能够“相聚”，是通过阿里云的视频云RTC（音视频通信，Real-Time Communication）和全球实时传输网络技术。

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