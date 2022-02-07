人民网里约热内卢2月6日电 （记者吴杰）2月5日晚，《中哥友好——来自上海的问候》云演出在哥伦比亚国家电视台播出，8万多哥伦比亚及加勒比地区民众通过电视屏幕及网络电视欣赏了这台集歌舞、戏曲、杂技、器乐、默剧等多种艺术表演形式于一体的大型文艺晚会。

《中哥友好——来自上海的问候》云演出海报。中国驻哥伦比亚大使馆供图

该云演出由中国驻哥伦比亚大使馆与哥伦比亚文化部、哥伦比亚国家电视台携手上海市人民政府外事办公室、上海市文旅局共同举办，是上海广播电视集团（SMG）为庆祝中哥建交42周年、中国虎年春节及北京冬奥会开幕量身打造的一场文化盛宴。

晚会汇聚了上海交响乐团、上海民族乐团、上海歌舞团、上海京剧院等上海知名艺术剧团，从“上海之根、海派之源”的广富林文化遗址出发，向观众依次展现“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”的上海城市风貌。舞台上，大师云集，名流荟萃，著名指挥家余隆、芭蕾舞明星谭元元、“非遗”海派剪纸代表性传承人李守白与街舞世界冠军肖杰等同台献艺。

《中哥友好——来自上海的问候》云演出剧照。中国驻哥伦比亚大使馆供图

《肩上芭蕾》曾荣获国际杂技最高荣誉“金小丑”奖，将西方芭蕾艺术与中国传统杂技相结合，优雅浪漫、惊险刺激，让人耳目一新；舞剧《朱鹮》正视人类在发展过程中遭遇的各种难题，呼唤绿色可持续发展理念，追求真善美的永恒价值，被誉为“东方天鹅湖”；《月燃纸上》则是世界级非物质文化遗产“海派剪纸”与现代街舞间的一场“梦幻联动”，栩栩如生的纸人与动感十足的舞者一动一静，文化碰撞令人耳目一新；《凤舞》将唢呐与电声乐队结合在一起，彰显当代海派民乐的开放与追求；舞蹈《丝路梦寻》展现延续两千年的美丽丝路画卷，引发中国与世界、和平与梦想、团结与友谊的遐思。

哥伦比亚前驻上海总领事露丝说，看到那一幕幕熟悉的上海画面，不禁热泪盈眶。感谢中国使馆和艺术家带来的这台精品节目，为因疫情阻隔难以亲身体验上海都市生活的人们打开了一扇了解中国、见证中国现代化发展的文化之窗，为哥中合作共赢展示了大都市发展的样板。

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