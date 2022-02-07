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中国常驻联合国代表：美国不要在错误的道路上越走越远

2022年02月07日15:19 | 来源：新华网
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　　新华社联合国2月6日电 针对美国常驻联合国代表托马斯-格林菲尔德在接受美国有线电视新闻网采访时对中国发起无端指责，中国常驻联合国代表张军6日予以严正驳斥。

　　张军表示，美方再次对中国进行指责，就北京冬奥会、新疆、涉台等问题发表不负责任的错误言论，其说法毫无事实根据，充满政治偏见，严重毒化中美关系。张军强调，美方拿奥运做政治文章不得人心，也遭到彻底失败。

　　张军表示，美方不断重复所谓新疆存在种族灭绝的谎言，但在事实面前，这些谎言早已不攻自破，新疆各族人民正在享受安宁、和谐的幸福生活。在中国体育代表团中，有来自维吾尔族、藏族等9个少数民族的20名运动员。维吾尔族越野滑雪女选手迪妮格尔·衣拉木江就是其中的佼佼者。

　　张军强调，台湾是中国领土不可分割的一部分。如何解决台湾问题纯属中国内政，不容美国和其他任何外部势力干涉。台湾的前途在于国家统一，而不是依靠什么美国的安全保证。美方应该放弃对“台独”势力的纵容支持，奉行真正的一个中国政策。

　　张军表示，美国口口声声关心人权，实际上却在破坏人权方面留下种种不光彩的记录，值得国际社会密切关注和严肃追责。张军强调，美国当前面临着严重的政治、经济、社会、安全、卫生等问题。在此形势下，美国政客们需要的是好好听听人民的声音，专注于解决好自己的问题，而不是陷在“凡事美国最好”的思维怪圈中难以自拔，更不应想方设法转嫁责任、制造对抗和阻挠别国发展。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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