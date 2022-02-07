新华社开罗2月7日电 题：高层引领助推中国—中东关系高质量发展

新华社记者帅安宁

中国国家主席习近平5日在人民大会堂分别会见了赴京参加冬奥会开幕式的埃及总统塞西、卡塔尔埃米尔塔米姆、阿联酋阿布扎比王储穆罕默德。今年1月，中东地区沙特、科威特、阿曼、巴林、土耳其和伊朗六国外长以及海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）秘书长也接连访华。随着中国与中东国家交往愈益密切，双方合作迎来更加广阔前景。

中国与中东国家友谊源远流长，没有历史积怨和现实冲突。自1956年与埃及建交以来，60多年间，中国与中东国家在国际风云变幻中以诚相待，守望相助，是经历了时间考验的好朋友、好伙伴、好兄弟。

在百年变局与世纪疫情交织叠加的今天，中国与中东国家共克时艰，携手并进，各领域合作取得长足发展，体现出双方友谊的深厚和强劲。

在经济上，中国与中东地区互补性强，合作意愿强烈。中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国的地位。2020年，中阿贸易额达到近2400亿美元。

近年来，中东各国在探索各自发展道路上取得积极进展，推出一系列适合本国发展的规划和设想，例如埃及“2030愿景”、卡塔尔“2030国家愿景”和阿联酋“面向未来50年发展战略”等。这些规划与“一带一路”倡议高度契合：埃及新行政首都建设、中埃苏伊士经贸合作区、中阿（联酋）产能合作示范园、卡塔尔供水项目等便是“一带一路”倡议和中东国家各自发展计划对接的成功范例。在“一带一路”建设的强劲驱动下，中国同中东国家的合作领域不断拓展。

中东是中国能源进口的主要地区之一，双方在能源领域的合作成为互利共赢的典范。近年来，双方加紧能源转型，在探索清洁能源利用领域加强合作：从中埃可再生能源国家联合实验室、卡塔尔绿色智能节水灌溉技术到阿联酋清洁煤炭项目……中国与中东地区技术合作硕果累累。此外，5G、大数据、人工智能等高新技术方面也有望成为双方合作的新增长极。

长期以来，中东地区饱受霸权主义和结盟对抗的地缘政治博弈之苦，迫切需要能为地区带来有利于促进和平和发展的正能量。中国一直积极支持中东国家增强战略自主，鼓励地区国家摆脱大国地缘争夺干扰，发扬独立自主精神，探索具有中东特色的发展道路。中国在中东不谋求私利，不搞地缘争夺，不划分势力范围，秉持平等友善的伙伴精神，尊重地区国家自主选择，愿以真诚合作为中东和平发展作出“中国贡献”。

面对百年未有之大变局，中国同中东国家将延续历史友谊，深化伙伴关系，放眼未来全方位合作，为促进世界和平与发展, 构建人类命运共同体作出更大贡献。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)