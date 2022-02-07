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泰国普吉孔子学院与泰国教育部签署“中文+职业教育”合作协议

2022年02月07日15:04 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷2月7日电 （记者孙广勇）2月7日，泰国宋卡王子大学普吉孔子学院与泰国教育部职业教育委员会“中文+职业教育”线上签约仪式顺利举行。

泰国教育部职业教育委员会秘书长素帖博士（Dr. Suthep Kaengsanthia）与宋卡王子大学普吉孔子学院中方院长杨文波副教授远程连线，共同签署《泰国宋卡王子大学普吉孔子学院与泰国教育部职业教育委员会合作备忘录》。此次签约旨在推进中泰两国“中文+职业教育”领域的交流与合作，包括但不限于中泰职业教育领域的师生培训、学术交流、科学研究、项目开发等。

在签约仪式上，素帖表示希望在“中文+职业教育”框架下广泛开展各类项目和活动，培养更多的学生和人才。杨文波表示在接下来的工作中，将重点推进中泰两国职业院校的教育交流与合作，如泰国职业院校本土中文教师培训、中国职业院校奖学金选拔与推荐、中国职业院校高水平课程认证与引进、中泰“中文+职业教育”合作中心、“中文+职业教育”专题讲座等。

据介绍，长期以来，宋卡王子大学普吉孔子学院一直努力推进泰国“中文+职业教育”事业，包括编纂出版泰国本土旅游汉语教材《走遍泰国》（中泰双语版）并录制发布了配套微课，与中文联盟共建“中文+职业技能”教育合作单位，联合举办了首场“中文+职业技能”讲座等。

(责编：崔译戈、常红)

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