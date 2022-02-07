2020年5月，美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德死于明尼苏达州明尼阿波利斯市警方的暴力执法行动。2月2日，明尼阿波利斯市警方在一次入室搜查中，又开枪打死一名无辜的非洲裔男子。

死者父母指认警方执法行径如同“处决”

在当地时间5日举行的新闻发布会上，死者父母指认警方行径如同对儿子进行“处决”。

根据明尼阿波利斯警方公开的执法记录仪视频显示，2日早晨，身着制服和防弹背心的警察用钥匙打开受害者阿米尔·洛克的公寓房门后一拥而入，并大喊搜查；正在沙发上睡觉的洛克被惊醒，慌乱中掏出了手枪。

这时，画面中传出3声枪响，整个过程仅数秒钟。

美国媒体报道称，相关案情报告透露，洛克身中3枪死亡。警方起初称洛克是“嫌疑人”，并且他还用枪“指向警察”，但随后警方改口称，并没有把洛克列为嫌疑人，他也不在警方搜查令上。

洛克家人的律师在5日的发布会上表示，继弗洛伊德案之后，明尼阿波利斯再次发生这样的悲剧，令人震惊。警方没有给洛克任何生还的机会，而这种事却很少会发生在美国白人身上。

明尼阿波利斯爆发抗议 谴责警察暴力执法

明尼阿波利斯市再度发生警察涉嫌暴力执法导致非洲裔男子死亡事件，受到关注，也再次引发抗议。当地时间5日，大批抗议者在明尼阿波利斯举行示威活动，反对种族歧视和警察暴力执法，要求为被警察射杀的非洲裔男子阿米尔·洛克伸张正义。

当天，抗议者聚集在明尼阿波利斯市中心，要求为阿米尔·洛克讨回公道。抗议者称，警察闯入洛克住宅前完全没有任何警告，要求无条件禁止警方所谓的“不敲门搜查”做法，解雇并起诉涉事警察，还有人要求市长辞职。

洛克的家人也参加了当天的抗议活动，谴责警方暴力执法，并呼吁人们行动起来，避免类似的悲剧一再发生。

美国警方执法致非洲裔死亡事件屡见不鲜

美国警方执法行动导致非洲裔美国人死亡的事件，已经屡见不鲜。

2020年3月，肯塔基州路易斯维尔市警方在“不敲门搜查”的情况下，闯入一间民宅，开枪打死一名非洲裔女性泰勒。同年5月，非洲裔男子弗洛伊德遭明尼阿波利斯市白人警察暴力执法，持续跪压颈部超过9分钟致死亡。

两起事件在美国引发大规模抗议警方暴力执法和种族歧视的示威浪潮，同时要求停止警方“不敲门搜查”做法的呼声不断高涨。明尼阿波利斯市曾宣布对“不敲门搜查”加以限制，但仍未完全废止。美联社报道称，洛克死亡事件再次引发美国民众对警方的不信任。也有分析指出，这起事件恐将进一步加深美国社会的裂痕。（文章来源：央视新闻客户端）

(责编：王禹蘅、徐祥丽)