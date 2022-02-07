□ 冬奥特稿

□ 法治日报驻俄罗斯、日本、韩国、斯里兰卡记者 张春友 冀勇 王刚 陈润泽

2月4日晚，2022年北京冬奥会正式拉开帷幕。虽然远隔千山万水，但海外华侨华人对祖(籍)国的殷殷赤子情、助力冬奥的浓浓祝福意分毫未减。世界各地的华侨华人在冬奥会开幕之际以不同形式送上祝福，并为北京成为“双奥之城”感到由衷自豪，期待北京冬奥会的成功举办激励全球民众在疫情肆虐之时更加勇敢地团结奋斗、共克时艰。

北京冬奥会开幕恰逢立春节气，也正处于新春佳节期间，斯里兰卡华侨华人都守在电视机前收看北京冬奥会开幕式直播。当地华侨华人表示，由于斯里兰卡疫情仍然严峻，今年在斯过年期间多是居家，在春节期间收看北京冬奥会开幕式直播，心情尤为激动，为祖(籍)国举办一届“简约、安全、精彩”的冬奥会感到自豪和骄傲。

日本陕西联谊会暨全日本陕西经济文化交流协会会长孙前进说：“立春之日北京冬奥会盛大开幕，海外华侨华人感到由衷高兴和自豪。在电视机前观看冬奥会开幕仪式，梦回2008年那个辉煌的奥运会，民族自豪感油然而生。在这个世界大变革的时代，在疫情的特殊时刻，祖国依旧以最认真的态度、最负责的措施、最惊喜的编排、最盛大的仪式向世界展现了让人喝彩的奥运开幕式。相信中国一定会为世界奉献一届非凡、卓越的奥运盛会。”

在日本东京就读初中三年级的林昊与家人一起在电视机前观看了北京冬奥会开幕式，他对北京成为唯一举办过夏季奥运会和冬季奥运会的“双奥之城”由衷地感到骄傲。对小学二年级就移居日本的林昊来说，冬奥会开幕式上处处可见的中国元素给他留下了深刻印象，无论是用二十四节气进行的开场倒计时，中国结造型的代表队标牌，还有以篆刻艺术为主要呈现形式的冬奥会体育图标。林昊说，冬奥会展现出的中国元素，激励自己今后学习、传承好源远流长、博大精深的中华文化。

海外华侨华人不仅为北京冬奥会拉开帷幕欢呼雀跃，而且华侨华人社团在冬奥会开幕前后还举行了形式多样的活动，抒发冬奥会在中国举办的民族荣光。华侨华人还在脸书、推特等不同的社交媒体上自发为冬奥会宣传、点赞，彰显海外中华儿女的冬奥情结、赤子之心。

从2002年盐湖城冬奥会上中国代表队实现冬奥金牌零突破，到2022年中国北京举办冬奥会，美国盐湖城华助中心会长、知名侨领乐桃文都是见证者、宣讲者。他表示，作为中华民族一分子，盐湖城华侨华人一直关注北京冬奥会，为北京成为“双奥之城”由衷自豪。“特别期盼北京冬奥会再次向全世界展示北京风采、中国风采，也祝愿世界各国的冰雪健儿再创辉煌。”

在当前全球新冠疫情仍蔓延的大背景下，华侨华人也期待一届成功的冬奥会给世界各国民众带来振奋与勇气。加中体育文化交流中心理事长韩进雯、日本辽宁同乡会会长宋啟海等多位华侨华人均表示：“北京冬奥会以‘一起向未来’为主题口号，生动展现奥林匹克精神和人类命运共同体理念，给世界各国人民带来了温暖、信心和勇气。相信北京冬奥会的成功举办，将激励全世界人民更加勇敢地团结奋斗、共克时艰，携手开创美好未来。”加中友好协会会长马君强表示，相信本届冬奥会一定会办成精彩、非凡、卓越的盛会，其成果将为世界带来举办重大活动十分有益的经验。（文章来源：法治网）

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