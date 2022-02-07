北京冬奥会开幕式上的“冰墩墩”

海外网2月6日电随着北京冬奥开幕，冬奥会吉祥物“冰墩墩”也在世界“火了”。日媒评价称，“冰墩墩”在冬奥开幕式上的演出中大放异彩，众多粉丝直呼“真的是史上最可爱的”“太萌了”。连全球参赛选手和赛事记者也被“冰墩墩”的魅力折服。

自由式滑雪男子雪上技巧决赛颁奖仪式

综合日媒《THE ANSWER》、《DAILY》5日晚消息，冬奥会自由式滑雪男子雪上技巧决赛在张家口崇礼云顶滑雪公园举行，日本自由式滑雪运动员堀岛行真夺得铜牌。日媒特别关注到，当吉祥物“冰墩墩”递到堀岛手中后，他忍不住露出灿烂笑容。之后，他和冠军瑞典选手瓦尔特·瓦尔贝里及亚军加拿大选手迈克尔·金斯伯里交换了视线，两位世界名将都和日本选手一样面露笑意，似乎被“冰墩墩”萌到。

日媒报道“冰墩墩”（推特截图）

在北京冬奥首日，美国弗吉尼亚州当地电视台“WAVY-TV”记者评价“冰墩墩”称“它是不是太可爱了”。美媒“NBC体育”开设专题“和2022年北京吉祥物相遇吧”，专门介绍“冰墩墩”，并表示：“充满魅力的笑容，敦实可爱的身姿，这只熊猫将在数周之内，作为冬奥吉祥物活跃在北京街头。”日本电视台记者则在冬奥开幕前就在北京买了一大串“冰墩墩”挂在身上，还将斩获的“冰墩墩”寄回日本，全程兴奋地看身在日本电视台的主持人开箱直播，引发日本舆论热议。

冰墩墩看台亮相与观众互动

“冰墩墩”不仅受到参赛选手和赛事记者喜爱，还收获了全球一大批粉丝。一些海外网友在相关新闻下面热情留言大赞这只“冰雪熊猫”：“超级可爱”“真是史上最可爱的”“可爱到我的心都要碎了，我的心现在属于他了”。（海外网 王珊宁）

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