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英国记者替三岁孙子“追星”冰墩墩：太受欢迎了，希望会再进货

2022年02月07日13:55 | 来源：海外网
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北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”。（资料图）　　

　　海外网2月7日电北京冬奥会开幕以来，吉祥物“冰墩墩”成为最受欢迎的“明星”。2月6日，有外媒拍到一名英国记者在北京冬奥会主媒体中心替3岁孙子“追星冰墩墩”。

　　美国中文网6日公布的一段视频显示，在当天的北京冬奥会主媒体中心，不少国内外记者、冬奥会工作人员排长队购买“冰墩墩”，英国记者格雷厄姆就是其中的一员。当工作人员告诉格雷厄姆当天的“冰墩墩”已经售罄时，格雷厄姆表示希望明天还会再进一些货。

　　“冰墩墩很受欢迎，我要给我最小的孙子买一个，他只有3岁，他希望我给他买一个熊猫玩偶回英国，所以我试着买一个给他。”格雷厄姆在诉说对冰墩墩渴望的同时，还认真地向工作人员展示手机上收藏的“冰墩墩”图片。

　　2月4日，2022年北京冬季奥运会开幕式举行。作为冬奥吉祥物，“冰墩墩”“雪容融”备受追捧和喜爱。日本电视台记者辻冈义堂还因为喜爱冬奥会吉祥物“冰墩墩”在中国社交媒体上走红。（海外网 姚凯红）

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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