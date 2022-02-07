中国日报网2月6日电 据美国国家公共电台报道，随着 2022 北京冬奥会全天赛事拉开帷幕，速滑运动员们来到了新建成的国家速滑馆（“冰丝带”）。这里的冰面采用了一种全新且环保制冰方式，也是全球首个采用此种二氧化碳制冷新型技术的冬奥速滑场馆。

5日，荷兰选手伊雷妮·斯豪滕（左）在比赛中 （图片来源：新华社）

5日，“冰丝带”迎来了场馆历史上首个奥运会冠军的诞生。荷兰名将伊雷妮·斯豪滕（Schouten）在速度滑冰女子3000米比赛中获得金牌，并打破奥运会纪录。“今天很完美，时机的掌握也很好，”银牌获得者意大利运动员洛洛布里吉达（Lollobrigida）表示，“这里的冰面允许高速滑行，一些人说它更软，她很期待着在‘冰丝带’的下一次转弯。 ”

实际上，在测试赛阶段就有运动员均对采用新技术的“冰丝带”冰面给予了很高评价，其中不乏“最好”一类的形容。那么，这块冰有什么特别之处呢？

北京2022年冬奥会速度滑冰男子5000米决赛在国家速滑馆“冰丝带”举行。（图片来源：新华社）

冰丝带”启用的二氧化碳跨临界直冷制冰技术，之于竞赛层面最大的优点在于，用它制成的冰面冰温非常均匀，给参赛运动员最直观的反馈就是冰面硬度始终一致，有助于运动员创造佳绩。

国际奥委会制冰专家、北京冬奥会特聘顾问苏瑟兰德（Arthur Gibert SUTHERLAND）表示“冰丝带”新场馆采用的二氧化碳制冷新型技术，相比传统制冷方式，制冰能效可提升30%、一年可节省约200万度电。二氧化碳制冷产生的余热回收后，还可以提供70℃热水以用于生活热水和除湿再生等用途。

“我们必须回到使用不会摧毁这个星球的天然制冷剂（的时代）。”2022北京冬奥会国家速滑馆制冰师马克·梅塞尔 (Mark Messer) 说。“我们必须摆脱所有其他正被使用的（制冷剂），这里正是朝着这个方向迈出的一大步。”

苏瑟兰德认为，这种环保型制冷剂为冰雪运动的未来做出了可持续发展的示范，将从北京走向世界。

（编译：妮思娜 编辑：马芮）

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