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博茨瓦纳医院临床经理：中国的支持对博抗击新冠疫情至关重要

2022年02月07日13:43 | 来源：新华网
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　　新华社哈博罗内2月7日电（记者滕军伟）博茨瓦纳仰加圭转诊医院临床经理莫西迪西日前表示，新冠疫情暴发以来，中国在疫苗、医疗设备和人员等领域的支持对博抗击疫情至关重要。

　　仰加圭转诊医院位于博茨瓦纳第二大城市弗朗西斯敦，是博北部地区唯一一家转诊医院，约为全国一半人口提供医疗服务。莫西迪西日前在接受新华社记者采访时说：“在应对疫情大流行带来的挑战时，中国的支持至关重要。”

　　据介绍，博茨瓦纳于2021年4月开始新冠疫苗接种工作，并于4月25日收到中国援助的科兴疫苗。目前全国总人口中，46.6%已经完全接种疫苗。

　　“没有中国的坚定支持，博茨瓦纳不可能取得目前的抗疫成绩。博茨瓦纳也成为非洲少数几个超过世界卫生组织到2021年底实现40%人口接种疫苗目标的国家。”莫西迪西说。

　　从1981年开始，中国向包括仰加圭转诊医院在内的两家博茨瓦纳医院派遣医疗队。莫西迪西说，医疗队由心脏病科、妇科、外科和麻醉科等不同专业的医务人员组成，很受该国民众欢迎。中国医疗队还带来了先进的医疗设备，并协助培训当地医生。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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