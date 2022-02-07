新华社雅典2月6日电（记者于帅帅 张家祥）希腊最大的大理石企业协会负责人日前在雅典接受新华社记者专访时表示，近年来中国与希腊大理石行业贸易蓬勃发展，未来双方合作空间依然广阔。

希腊马其顿-色雷斯大理石企业协会会长尤莉·海扎斯说，中国是希腊大理石产品的主要出口市场，目前希腊约80%的原料大理石出口至中国，“一座‘大理石之桥’已然飞架中希”。

海扎斯介绍，大理石是希腊重要产业。该国大理石企业约有670家，创造了2.45万个就业岗位，为希腊国内生产总值贡献约12.7亿欧元。希腊在全球大理石出口国中出口规模排名第四，约76%的产品出口全球120多个国家和地区。

海扎斯表示，过去十几年间，希腊大理石行业展现了强大韧性，出口额持续增长。近年来，中希两国双边合作不断推进，希腊大理石出口行业受益良多。去年希腊大理石对华出口与上年相比有较大增长。

以雅典卫城帕特农神庙为代表，希腊大理石一直广泛用于古希腊建筑与雕塑。中国上海大剧院也使用了希腊大理石作为部分建材。海扎斯说，希腊大理石因高品质与丰富色彩久负盛名，其超高白度在全球大理石产品中较为罕见。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)