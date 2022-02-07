新华社渥太华2月6日电（记者李保东）加拿大首都渥太华市长吉姆·沃森6日宣布，由于大量卡车司机连日的抗议示威活动对渥太华市民安全构成严重威胁，全市进入紧急状态。

沃森在声明中说，大量卡车堵塞渥太华居民区街道，车辆喇叭一直响到深夜，成千上万名抗议者人数超过警察，渥太华市中心处于失控状态。

因反对特鲁多政府日前出台的一项新冠疫苗接种强制令，1月29日，众多卡车司机组成车队进入渥太华进行抗议示威，几乎封锁了市区，加拿大议会前的大道也被占据。

此外，在多伦多和温哥华等城市也出现了支持这一行动的示威活动。

渥太华警察局局长彼得·斯洛利5日说，渥太华缺乏警力和可动用的资源，无法应对示威活动。

渥太华警察服务委员会主席戴安娜·迪恩斯也表示，渥太华已被卡车车队包围，这不仅仅是该市的问题，而是涉及全国，需要一个具体计划来解决。

不少渥太华市民呼吁总理特鲁多采取行动，包括要求加拿大武装部队介入，驱散抗议者，清走车辆等。

1月15日，特鲁多政府宣布一项新抗疫规定，要求来往加拿大和美国的卡车司机在入境加拿大时必须出示新冠疫苗接种证明。加美两国部分司机立即表示强烈抗议，组成向渥太华“进军”的车队。据悉，约11万辆卡车参加了车队。1月31日，特鲁多曾表示他不会会见抗议者，也不会向他们屈服。

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