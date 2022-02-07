人民网里约热内卢2月6日电 （记者吴杰）中国扬州木偶剧《白雪公主》亮相2022年“欢乐春节”中国文化月演播时广受欢迎，截止至2月6日，该剧已吸引220万当地观众观看。

扬州木偶剧《白雪公主》海报。中国驻哥伦比亚大使馆供图

《白雪公主》由中国驻哥伦比亚使馆与江苏省文化和旅游厅、胡里奥·马里奥·圣多明戈大剧院共同在1月27日至2月3日期间推出。

扬州木偶剧《白雪公主》剧照。中国驻哥伦比亚大使馆供图

该剧取材于格林童话《白雪公主与七个小矮人》，首创儿童剧真人＋木偶＋动漫＋场景的卡通偶形动漫儿童剧形式，真人演员的表演细腻真切，杖头木偶的表演憨态可掬，演员造型突出动漫卡通特征，音乐主打童谣风格，服装华美，道具逼真、舞美现代。

扬州木偶剧《白雪公主》剧照。中国驻哥伦比亚大使馆供图

国际问题专家、哥中友协秘书长露娜表示：“扬州杖头木偶剧《白雪公主》令人惊艳，是中国传统文化与世界文化交融的大胆创新，是世界童话名著的中国化精彩演绎，把我和女儿都深深吸引住了。”

哥伦比亚前驻华大使、哥中友协创始人戈麦斯称赞道：“中国舞台表演艺术与时俱进、特色独具，高科技赋能中国当代舞美，堪称一流水准。中国‘欢乐春节’云演出不仅充分展示了中华灿烂文明的多姿多彩，更体现了中西文化的完美结合与美美与共。”

江苏扬州杖头木偶已有300多年历史，与福建泉州的提线木偶、漳州的布袋木偶齐名，是中国最古老的地方传统曲艺之一。2008年，扬州杖头木偶戏被国务院批准列为国家级非物质文化遗产保护项目。《白雪公主》已在国内外演出了1500多场，是2008年中国文化和旅游部评选的“最佳儿童剧”金奖作品。

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