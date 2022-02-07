人民网里约热内卢2月5日电 （记者吴杰）近日，在哥伦比亚华侨华人、中企员工、孔院孔子课堂汉语教师及留学生在观看中国驻哥伦比亚大使馆推出的“文艺中国”新春特别节目后，深深感受到祖国传递来的新春温情，为能参与这样一场文化盛宴点赞。

“文艺中国”新春特别节目片头。中国驻哥伦比亚大使馆供图

“文艺中国”是中国文化和旅游部线上线下融合、演出演播同步的舞台艺术视频平台，虎年新春特别节目由文化和旅游部策划指导，总时长90分钟，以知名艺术家及文艺工作者大拜年的方式，以板块化的结构展示优秀文艺作品，于虎年初一在中国驻哥大使馆社交媒体平台推出。其三大看点吸引了在哥大批观众：一是名家新秀群英荟萃，戏曲名家、器乐演奏家、歌唱演员、影视话剧演员分别亮相；二是艺术品种齐全，涵盖戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、诗朗诵、交响乐、民乐等国家级演出舞台上的艺术佳作；三是团队优秀、阵容强大，十大国家艺术院团集中亮相。

“文艺中国”新春特别节目剧照。中国驻哥伦比亚大使馆供图

在哥华侨华人表示，春节特别节目非常精彩，令身在海外的同胞同样体会到了国内的“年味”。有的被中国歌舞剧院经典舞剧《孔子》里的《传道》所吸引；有的对京剧《广寒宫里过大年》情有独钟；有的捧着手机，在舞蹈《普天同庆中华春》、芭蕾《瓷器舞》、群舞《锦绣》及《新刘三姐》之间来回切换。加上举世瞩目的2022北京冬奥会成功开幕，赛事精彩纷呈，小小荧屏带给海外华侨华人无穷的自信与力量，让他们亲眼见证了祖（籍）国的日新月异与民族的繁荣富强。

在哥中资企业员工表示，“‘文艺中国’春节特别节目，各具特色，舞蹈、音乐、芭蕾、京剧等各种艺术形式应有尽有，还能一览十大国家艺术院团的精品佳作，太震撼了。”

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